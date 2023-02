Kols ar slaveno teicienu par krievu kara kuģi 'pasūta' Krievijas EDSO delegāciju

Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA), piedaloties Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) parlamentārā asamblejā, ar slaveno teicienu par krievu kara kuģi "pasūtījis" Krievijas EDSO delegāciju.

Kols savas uzrunas laikā klātesošajiem norādīja, ka vienīgā ziņa, kura būtu jānodod Krievijas delegācijai ir: "Krievu kuģi, ej nah*j!" ("Русский военный корабль, пошел нах*й"). Minēto tekstu deputāts sacīja krievu valodā, pārējo uzrunu sanāksmē aizvadot angļu valodā.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN