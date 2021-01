Komercmedijos jau nonākusi daļa sabiedrisko mediju līdzšinējās reklāmas naudas, lēš Āboliņš

Komercmedijos varētu būt nonākuši apmēram 15% no sabiedrisko mediju līdzšinējās reklāmas naudas, ceturtdien intervijā Latvijas Radio pieļāva Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Viņš norādīja, ka par precīzākiem datiem šobrīd vēl ir pāragri runāt, jo ir pagājušas tikai 20 dienas kopš sabiedriskie mediji ir izgājuši no reklāmas tirgus. "Ja mēs gribam tādu patiešām izvērstu un pamatotu izvērtējumu, tam kādu ietekmi tas ir atstājis uz komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansiālo situāciju, tad mums būtu jārunā pēc pirmā ceturkšņa, tas ir aprīlī," teica Āboliņš.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka jau pirms sabiedrisko mediju iziešanas no reklāmas tirgus bija skaidrs, ka komercradio un komerctelevīzijas varētu iegūt apmēram 15% vai 20% no naudas, kas bija sabiedriskajiem medijiem ieņēmumos no reklāmas, bet pārējā nauda aizplūdīs uz internetu. "Signāli ir apmēram tādi paši, kādas bija prognozes - ka šī nauda, kas ir pārgājusi uz komerciālajiem medijiem, ir apmēram 15%," sacīja Āboliņš.

Tāpat NEPLP priekšsēdētājs norādīja, ka ļoti pozitīvi vērtē pārmaiņas, kas ir īstenotas un ir gaidāmas sabiedriskajos medijos kopš to iziešanas no reklāmas tirgus. "Pēc gada mēs varēsim runāt par sabiedriskajiem medijiem, kas ir veikuši ļoti lielu lēcienu uz priekšu," teica Āboliņš.

Vienlaikus viņš atzina, ka šobrīd vēl notiek darbs, lai uzlabotu vadlīnijas sabiedriskajos medijos atļautajiem paziņojumiem. "Līdz mēneša beigām šis dokuments tiks uzlabots," sacīja Āboliņš, piebilstot, ka vadlīniju uzlabošana ir normāls proces, jo līdz šim nebija pieredzes par sabiedrisko mediju darbu pēc iziešanas no reklāmas tirgus.

Tāpat viņš informēja, ka konkursi par sabiedrisko pasūtījumu komercmedijiem tiks izsludinātai nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, jo vēl notiek darbs pie nolikumiem.

Jau vēstīts, ka no šā gada sabiedriskie mediji - Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un "lsm.lv" - ir izgājuši no reklāmas tirgus.

Latvijas sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus un attīstībai 2020.gadā no valsts budžeta tika piešķirti 5,5 miljoni eiro, bet 2021.gadam piešķirts finansējums vēl 8,3 miljonu eiro apmērā. Tas paredzēts sabiedrisko mediju darbības stabilitātei un attīstībai.