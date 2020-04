Konkurences padomes vadītāja pienākumus uz laiku pildīs Jānis Račko

No nākamās nedēļas Konkurences padomes (KP) vadītāja pienākumus uz laiku pildīs iestādes padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Račko, informēja KP.

Nākamnedēļ, 15.aprīlī, pēdējo dienu KP vadītājas amatā pavadīs Skaidrīte Ābrama.

Tā kā patlaban ir izsludināts konkurss uz KP vadītāja amatu, līdz brīdim, kad tiks atrasts jaunais iestādes vadītājs, iestādes vadītāja pienākumus pildīs Račko.

Ābrama janvāra sākumā paziņoja, ka pēc pašas vēlēšanās 15.aprīlī pametīs amatu.

Ābrama toreiz atzina, ka amatu pamet personisku iemeslu dēļ. Viņa noliedza, ka kāda pārraugāmā nozare vai politiķi būtu izdarījuši kādu spiedienu. Turklāt, ja šādu spiedienu izjustu, amatu, tieši otrādi, nepamestu.

Viņa pauda uzskatu, ka KP ir izveidota par vienu no labākajām un efektīvākajām valsts pārvaldes iestādēm, padome kļuvusi "redzama", izveidojusies laba sadarbība ar sociālajiem partneriem. Pēc Ābramas teiktā, viņa amatā darbojusies, lai no iestādes darba būtu kāds pienesums, taču vienlaikus slavēja arī kolektīvu, kas esot viens no aizrautīgākajiem valsts pārvaldē.

Lai arī KP vadītāja pauda uzskatu, ka pieredze biznesa vidē viņai ļāvusi labāk pildīt pienākumus, piemēram, mazinot birokrātiju, viennozīmīgi pateikt, vai nākamajam KP kandidātam jābūt no biznesa vides vai valsts pārvaldes, viņa nevarēja.

Pēc Ābramas teiktā, darbošanās uzņēmējdarbībā pieprasa aktīvu rīcību un spēju pielāgoties izmaiņām, taču arī valsts pārvaldē netrūkst speciālistu ar pieredzi un jaunām zināšanām, kas amatu varētu ieņemt. Taču jebkurā gadījumā tam esot jābūt aktīvam, uz attīstību vērstam speciālistam.

Par iespējamiem turpmākiem profesionālajiem izaicinājumiem Ābrama tobrīd nebija gatava runāt, skaidrojot, ka astoņi gadi KP un nenormēts darba laiks vērtējami kā divas darba slodzes, kas ietekmējušas gan pašu, gan mājiniekus. Tāpēc pašlaik viņa gatavojas atpūsties.

Ābrama KP vadītājas amatu ieņem kopš 2012.gada 26.jūnija. Uz otro termiņu iestādes vadītājas amatā viņa tika apstiprināta 2017.gadā.