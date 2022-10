Konkurenti vēl atturas paust atbalstu Kariņam kā nākamajam premjeram, JV no viņa neatkāpsies

saturs

Spriežot pēc vēlēšanu aptaujas rezultātiem, jauno Ministru kabinetu uzticēs veidot apvienības "Jaunā Vienotība" (JV) premjera kandidātam un esošajam valdības vadītājam Krišjānim Kariņam. Pret viņu valdības veidošanas posmā varētu būt pretestība, taču iespējamā vēlēšanu uzvarētāja JV neizskata iespēju piedāvāt citu premjera amata kandidātu, portālam "Delfi" norāda Arvils Ašeradens, viens no JV līderiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vētījot vēlēšanu aptaujas rezultātus, žurnāla "Ir" politikas komentētājs Aivars Ozoliņš prognozē, ka valdībā būs pieci politiskie spēki – JV, "Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība un Liepājas partija" (AS), "Nacionālā apvienība" (NA), "Progresīvie" (P). Neskaidra ir partijas "Attīstībai Par!" (AP) pārkāpšana 5% barjerai. Kā liecina "Delfi" noskaidrotais, partiju, kuras varētu būt jaunajā valdībā, atbalsts Kariņam nav akmenī kalts. To ar pārliecinošu izvirzīšanos vadībā vēlēšanu aptauju rezultātos drīzāk iekaļ pati JV.

Kuri Kariņu (ne)atbalstīs?



Politiķi, kuru pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem vēlēšanu aptauju rezultāti prognozē iekļūšanu valdībā, par Kariņu kā potenciālo premjeru izsakās skopi un ir iedalāmi divās kategorijās. Vieni teic, ka sadarbība ar JV ir pavisam dabiska, savukārt otri vēlēšanu aptaujas rezultātus nevērtē un ir kritiskāki par Kariņa līdz šim paveikto.

Sākumā par otro grupu, kurā visskaļākais ir AS. Tās pārstāvis Edgars Tavars portālam "Delfi" pauž, ka valstij efektīvi būs jāpārvar krīzi, taču Kariņš viņa acīs neiemieso efektīvu valsts pārvaldi. Ja AS piedāvātu iet Kariņa valdībā, Tavara politiskais spēks ar atbildi nesteigtos. "Ja mēs varētu vienoties par efektīvu valsts pārvaldi, efektīvu darbu koalīcija, parlamentā un valdībā – tad jā. Tas atkarīgs no tā, cik un kādi politiskie spēki būs pārstāvēti," norāda Tavars.

Spriežot pēc Ašeradena un Tavara teiktā, viņu pārstāvētās partijas izvirzījušas vienādus darāmos darbus – efektīvi pārvarēt krīzi, veicināt ekonomisko izaugsmi – taču tas tik un tā nenozīmē AS beznosacījuma atbalstu Kariņam kā premjeram. "Es esmu pats no parlamenta tribīnes diezgan asi izteicies par Kariņa kunga līdzšinējo darbību. No mana skata punkta prasītos stingrāka un izlēmīgāka roka," portālam "Delfi" teic Tavars. Līdzīgi izsakās arī politologs Jānis Ikstens, kurš par ļoti ticamu uzskata iespēju, ka sadarbības partneri aicinātu JV pārdomāt premjera kandidātu.

Skeptisks par to, vai pašas JV premjera kandidāts nešaubīgi būs Kariņš, ir Viktors Valainis (ZZS). JV publiski paustais priekšvēlēšanu laikā viņu nepārliecina. Taču šīs šaubas kliedē JV deputāts Ašeradens. "Viennozīmīgi saku, ka Kariņš ir mūsu premjera kandidāts. Tāds viņš vienmēr bijis," apliecina politiķis. Viņa teiktais skaidri iezīmē to, ka alternatīvu premjeram nav. Valdību būs jāveido JV. Pat tad, ja partneri ietiepsies un teiks, ka JV jāizvirza citu ministru prezidentu, potenciālā uzvarētāju partija tam nav gatava.

Piesardzīgs izteikumos par iespējamo atbalstu Kariņam ir NA pārstāvis Raivis Dzintars, kura partija ar JV strādājusi 13. Saeimas sasaukumā. "Vēlēšanu uzvarētājiem būs pirmās rokas tiesības mēģināt veidot valdību. Vai tas izdosies? Ļoti daudz [nezināmu apstākļu]," teic Dzintars.

Visdrošākie nostājā par atbalstu Kariņam ir partija "Progresīvie". Tās pārstāvis Edmunds Cepurītis norāda: "Mēs redzam, ka šajā Saeimā būs dažādi politiskie spektri. Viens vienojošais, kas palīdzēs vienoties un ko arī mēs atbalstām, ir kurss uz Rietumiem, Eiropas Savienību, uz NATO. Tādā ziņā, jā, "Jaunā Vienotība" ir dabiski sadarbības partneri, neskatoties uz atšķirībām." Līdzīgi, tomēr pieklusinātāk izsakās AP deputāte, bijusī iekšlietu ministre Marija Golubeva: "Parasti partija, kurai labākie rezultāti, uzrunā potenciālos koalīcijas partnerus. Pāragri nominēt premjera kandidātu. Esam atvērti sarunai gan ar šo vēlētāju uzvarētāju, gan ar citām partijām, kurām mums sakrīt redzējums par Latvijas ģeopolitisko orientāciju."

Lembergs – "abpusgriezīgs zobens"

Kā "Delfi" norāda ZZS pārstāvis Valainis, ZZS cierē uz darbu koalīcijā, taču tur viņus neredz citas vēlēšanu aptauju līderu partijas. Iemesls – ZZS izvirzītais premjera amata kandidāts ir pirmajā instancē par vainīgu kukuļņemšanā atzītais Aivars Lembergs. 13. Saeimā vistreknāko līniju attiecībā uz sadarbību ar ZZS vilka partijas "Konservatīvie" (tolaik "Jaunā konservatīvā partija") deputāti, taču vēlēšanu aptauju rezultāti rāda, ka šī partija, visticamāk, nepārkāps 5% slieksnim. NA pārstāvis Raivis Dzintars ZZS Lemberga izvirzīšanu par premjeru dēvē par "abpusgriezīgu zobenu". "No vienas puses – [Lembergs kā premjera kandidāts palīdzēja] dabūt papildu balsis un gana labu rezultātu. No otras puses – tas ļoti, ļoti samazina viņu iespējas būt pārstāvētiem koalīcijā," paskaidro Dzintars.

Arī AS, kurā darbojas vairāki politiķi, kas iepriekš bija daļa no ZZS, par sadarbību ar Lembergu ir pavisam skeptiski. "Man personīgi būtu sarežģīti vest sarunas ar ZZS premjera kandidātu Aivaru Lembergu. Lai gan gribu uzsvērt, ka man ar atsevišķiem ZZS kandidātiem, piemēram, Viktoru Valaini, ir ļoti labas un koleģiālas attiecības bijušas kampaņas laikā," paskaidro Tavars.

Pārējās sarkanās līnijas partijām, kurām prognozēta tikšana valdībā, ir divas – strādāt nevarētu ar prokrieviskām un populistiskām partijām.

Zaudētas balsis

Vērtējot vēlēšanu aptauju rezultātus, žurnāla "Ir" komentētāju Ozoliņu visvairāk pārsteidza partijas "Saskaņa" kritums. Aplēses liecina, ka partija nepārkāps pāri 5% robežai. "Es zināju, ka "Saskaņa" noriet, ka viņu monopols ir beidzies, ka viņi nebūs vienīgais spēks, kas pretendēs uz krievvalodīgo pārstāvniecību, bet, ka būs tik liels kritums, es nebiju gaidījis," viņš paskaidroja.

Kritumu, spriežot pēc vēlēšanu aptaujas, piedzīvojusi arī AP. Tas gan neesot pārsteigums, norāda Golubeva. Kritumu Golubeva saista ar to, ka AP 13. Saeimas sasaukuma laikā vadīja krīzes ministrijas – Veselības un Iekšlietu ministriju. "Mēs rēķinājāmies, ka mūsu rezultāts nebūs tik labs kā pagājušajā reizē. Bijām jauns politiskais spēks. Toreiz neparko neatbildējām valdībā," paskaidro politiķe.

Portāls "Delfi" jau kopš rīta stundām seko līdzi vēlēšanu gaitai teksta tiešraidē, kas pieejama šeit.