Konkurss masu medijiem Covid-19 krīzes seku mazināšanai īsti nebūšot konkurss, atklāj naudas dalītājs

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātais konkurss, kurā tiks sadalīts atbalsts masu medijiem Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai, īsti neatbilst klasiskam konkursam, jo daļēji tā būs tikai rēķinu un pieteikumu formu iesniegšana, šorīt Latvijas Radio stāstīja SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pūce skaidroja, ka šajā konkursā zināmā mērā tikšot vērtēti tikai formālie kritēriji, bet konkurss esot nepieciešams, lai vajadzības gadījumā saranžētu masu medijus, ja nu atbalsta prasītāju ir vairāk nekā atbalsta iespēju. Īpaši tas attiecas uz atbalsta sniegšanu mediju apraidei un preses piegādēm.

Pārējās daļās atbalsta piešķiršanai svarīgākais būšot tas, vai konkrētie masu mediji nodarbojas ar analītiska un orģinālsatura ražošanu. Tapat būtiska loma būs tam, vai pieteikumu iesniedzējiem ir apgrozījuma samazinājums, stāstīja Pūce.

SIF konkursā sadalīs 1,1 miljonu eiro. Kā teikts SIF paziņojumā, konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu.

Prioritāri atbalstīti tikšot tie masu mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā. Tāpat finansējums prioritāri būšot pieejams tiem masu medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo mēnesi.

Lai saņemtu atbalstu, masu medijam ir jābūt reģistrētam vismaz četrus gadus, tam ir jābūt saistošam ētikas kodeksam, medijam ir jābūt redakcionāli neatkarīgam no īpašnieka un patiesā labuma guvēja, vismaz 60% no medija satura ir jābūt redakcionālam produktam u.tml. Atbalsts netiks sniegts pretendentiem, kas atrodas publisko personu un publisko personu kapitālsabiedrību kontrolē. Citi būtiski pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji nolikumā nav uzrādīti.

Pieteikumos kā attiecināmās izmaksas varēs uzrādīt personāla atlīdzību un saistītās nodokļu maksājumu izmaksas, darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, telpu nomas un komunālo maksājumu izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, kancelejas preces, poligrāfijas izmaksas un grāmatvedības pakalpojumu izmaksas.

Programmā projektiem pieejamais finansējums ir 1,1 miljons eiro, tai skaitā 522 415 eiro - nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalstam. Šajā sadaļā maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam būs 15 000 eiro. Gadījumā, ja masu medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums būs 20 000 eiro, norādīts SIF interneta vietnē.

Salīdzinoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā elektroniskajiem masu medijiem tika sadalīti 463 056 eiro, no kuriem, piemēram, "All Media Latvia" kanāls "TV3" trīs raidījumiem saņems ap 205 000 eiro, AS "TV Latvija" jeb televīzijai "RīgaTV 24" - nepilnus 100 000 eiro, bet SIA "Vidzemes Televīzija" jeb televīzija "Re:TV" - ap 45 000 eiro.

SIF konkursā 223 737 eiro paredzēti abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.

Pieejamais finansējums katram pieteicējam būšot atbilstoši mēneša izmaksām par abonētās preses piegādi, proti, atbilstoši "Latvijas Pasta" izziņai vai rēķinam.

Savukārt 217 699 eiro plānots piešķirt elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā. Pieejamais finansējums katram pieteicējam ir atbilstoši mēneša izmaksām par apraides izmaksām.

Reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas diasporas mediju atbalstam plānots novirzīt

220 000 eiro. Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam būs 6000 eiro. Gadījumā, ja masu medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums būs 7000 eiro.

Viens pretendents var iesniegt pieteikumu uz ne vairāk kā divām kategorijām, kur viena no kategorijām ir medija darbības atbalsts, otra - apraides vai pasta piegāžu izmaksas. Ja pretendents plāno iesniegt projekta pieteikumus divās kategorijās, tam par katru no kategorijām būs jāsagatavo atsevišķu projekta pieteikumu.

Valdība 7. aprīlī atbalstīja 2,04 miljonu eiro piešķiršanu Latvijas masu mediju atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kā iepriekš bija norādīts Kultūras ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, šī summa nepieciešama, lai atbalstītu komerciālo mediju darbības nepārtrauktību un kapacitātes stiprināšanu. Tas savukārt nodrošinātu kvalitatīva vietējā nacionālās un reģionālās nozīmes satura radīšanu un stiprinātu valsts informatīvo telpu.