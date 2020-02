Kopējais noziegumu skaits pērn samazinājies; vairāk noziegumos cietuši bērni

Kopējais noziedzīgu nodarījumu skaits pērn salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par 7,8%, pirmdien, atskatoties uz Valsts policijas darbu 2019. gadā, pavēstīja policijas priekšnieks Ints Ķuzis. Vienlaikus, neskatoties uz noziegumu skaita samazinājumu, palielinājies tajos cietušo bērnu skaits.

Apkopotā statistika liecina, ka valstī kopumā pērn notikuši 39 906 noziedzīgi nodarījumi, kas ir par 7,8% mazāk nekā 2018. gadā. Uz 10 000 iedzīvotājiem 2018. gadā bija 225,3 noziedzīgi nodarījumi, bet 2019. gadā tie bija 209,1 noziedzīgi nodarījumi.

Valsts policijā izmeklē 92,4% no kopējā noziedzīgu nodarījuma skaita valstī. Pērn Valsts policija sākusi 36 517 kriminālprocesus, kas ir par 2880 kriminālprocesiem mazāk nekā 2018. gadā.

Skatoties uz noziedzīgu nodarījumu skaita samazinājumu, Ķuzis norādīja, ka samazinājies gan sevišķi smagu, smagu un mazāk smagu noziegumu skaits, savukārt palielinājums vērojams kriminālpārkāpumiem.

Valsts policijas priekšnieks uzsvēra, ka noziedzīgu nodarījumu skaits fiziskā vidē samazinās, un tas ir patīkami, taču tajā pašā laikā Valsts policijai jābūt modrai, lai saprastu, kurās jomās noziegumu skaits pieaug, norādot, ka runa ir tieši par virtuālo vidi.

Ķuzis pauda, ka internets šobrīd ir tā vide, kur veidojas, sākas un turpinās noziedzīgu nodarījumi un to īstenošana.

Policijas priekšnieks pieļāva, ka virtuālajā vidē ir daudzas lietas, kuras šobrīd iedzīvotājiem nav saprotamas kā noziedzīgs nodarījums, taču viņš aicināja atcerēties, ka personas tiesības beidzas tajā brīdī, kad tiek pārkāptas citas personas tiesības.

Minot piemērus noziedzīgiem nodarījumiem virtuālajā vidē, Ķuzis norādīja, ka mūsdienās pedofili "neskraida pa ielu un neķer bērnus", tā vietā šīs personas izveido viltus profilus sociālajos tīklos, uzdodoties par upura vecuma bērniem, un tur arī komunicē ar saviem upuriem. Tāpat Valsts policijas priekšnieks norādīja, ka arī viltus ziņas un vēlme ar to gūt peļņu ieņem aizvien lielāku lomu ikdienā.

Runājot par kriminālpārkāpumu skaita palielināšanos, Ķuzis paskaidroja, ka tas ir saistīts ar izmaiņām likumos, piemēram, izmaiņām Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par alimentu nemaksāšanu. Līdz ar to šo lietu skaits ir būtiski pieaudzis.

2019. gadā par 21 bērnu palielinājies noziegumos cietušo bērnu skaits, šim skaitlim sasniedzot 546 nepilngadīgos.

Ķuzis paskaidroja, ka cietušo bērnu skaits pamatā pieaudzis saistībā ar vardarbību un cietsirdību.

Pērn reģistrēti 105 gadījumi, kuros no cietsirdības un vardarbības cietuši bērni. Tas ir par 13 gadījumiem vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt par 32 samazinājies noziegumu skaits, kas vērsts pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību. Tāpat samazinājies arī to gadījumu skaits, kad bērni cietuši no mantiskiem noziegumiem un nodarījumiem pret dzīvību un veselību.

Policijas priekšnieks norādīja, ka turklāt visbiežāk cieš vidē, kurā dzīvo un kurai uzticas, proti, mājās. Tāpat statistika liecina, ka jau cietuši bērni bieži cieš atkārtoti. Attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem pret bērniem redzams, ka ir augsts latentums, proti, netiek ziņots par pārkāpumiem.

Samazinoties kopējam noziedzīgu nodarījumu skaitam, par 639 personām samazinājies arī kopējais aizdomās turēto personu skaits.

Pērn par aizdomās turētajiem atzītas 11 159 personas. No tām 13,6% ir sievietes un 86,4% ir vīrieši.