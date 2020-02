Koronavīruss: izolētajā Tenerifes viesnīcā atrodas vismaz viens Latvijas iedzīvotājs

Tenerifē, Spānijas Kanāriju salās, izolētajā viesnīcā "H10 Costa Adeje Palace Hotel" atrodas vismaz viens Latvijas iedzīvotājs, liecina "Delfi" rīcībā esoša neoficiāla informācija.

Jau ziņots, ka viesnīcas iemītnieki nonākuši izolācijā, jo vienam no viesiem, ārstam no Lombardijas reģiona Itālijā, pirmajā testēšanas reizē konstatēts "Covid-19". Konkrēts izolēto skaits nav zināms, "Telegraph" ziņo par aptuveni 1000 atpūtnieku, kas tagad nevar no šīs viesnīcas izkļūt.

Persona pašlaik plašākus komentārus sniegt nevēlas.

Kā portālam "Delfi" norādīja Ārlietu ministrijā, tad pašlaik nav saņemta informācija, ka minētajā viesnīcā būtu Latvijas valstspiederīgie.

Kā skaidroja ministrijas preses pārstāvis Jānis Beķeris, tad cilvēki, iespējams, nezina, ka var lūgt ministrijas palīdzību. Viņš arī aicināja to šādās situācijās darīt. Ministrijas diennakts palīdzības tālrunis šādās ārkārtas situācijās ir +371 26337711.

Jau ziņots, ka, ņemot vērā inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaita pieaugumu Itālijā, Latvijā Nacionālā apvienība pirmdien valdošās koalīcijas sadarbības sanāksmē rosinājusi lemt par tiešās aviosatiksmes ar Itālijas pilsētām pārtraukšanu. Koalīcijas atbalstu pagaidām tas nav guvis, bet otrdien situācija ar koronavīrusu tiks vērtēta valdības sēdē, kā arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes sasaucis Krīzes vadības padomi, lai izvērtētu situāciju kopā ar atbildīgo institūciju pārstāvjiem.

Bet Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK) pirmdien lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības "Covid – 19" ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. No pirmdienas par tādām tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid – 19", bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ atbildīgie dienesti aicina aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājaslapā.