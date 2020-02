Koronavīruss: LIC galvenā ārste skolēnu brīvlaikā neiesaka doties uz ārvalstīm

"Ņemot vērā to, ka koronavīrusa jeb "Covid-19" infekcijas skarto teritoriju ģeogrāfija paplašinās, plānojot skolēnu brīvdienu aktivitātes, nebūtu ieteicams doties ārpus valsts," paziņojumā medijiem uzsver Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Latvijas Infektoloģijas centra (LIC) galvenā ārste Baiba Rozentāle.

"Februāris un marts ir arī tie mēneši, kad daudzi Latvijas iedzīvotāji dodas uz Itāliju un citiem Eiropas kalnu kūrortiem slēpot. Ņemot vērā vīrusa izplatīšanos, arī šo braucienu nepieciešamību būtu ļoti kritiski jāizvērtē," uzsver infektoloģe.

Visi pieaugušie pacienti ar aizdomām par koronavīrusu tiek nogādāti Latvijas Infektoloģijas centrā, bet bērni – Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Latvijas Infektoloģijas centrs ir gatavs uzņemt pacientus un nodrošināt ārstēšanas pakalpojumus, uzsver Rozentāle.

Situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās, patlaban ir noteikts, ka "Covid – 19" skartās teritorijas ir Ķīna, Dienvidkoreja, Itālijas Lombardijas un Veneto reģioni, Irāna.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina ceļotājus, kuri atgriežas Latvijā no "Covid-19" skartajām teritorijām, turpmākās 14 dienas sekot savam veselības stāvoklim, un ja parādās kādi no elpceļu infekcijas simptomiem – paaugstinātā ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c., nekavējoties zvanīt "113" un informēt par simptomiem un ceļojumu.

Viens no galvenajiem ieteikumiem – ja cilvēks ir bijis Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos, Irānā kopš atgriešanās turpmākās 14 dienas ir ieteicams palikt mājās un novērot savu veselības stāvokli.

Tāpat ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai konsultētos par turpmāko rīcību. Savukārt, ja parādās saslimšanas simptomi, nepieciešams zvanīt "113".

Speciālisti rekomendē arī izglītības iestādēm vērsties SPKC, ja rodas jautājumi par rīcību gadījumos, ja "Covid-19" skartajās teritorijās ir bijuši bērni.

Starp koronovīrusa simptomiem ir paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums. Vairāk informācijas par "Covid-19" SPKC mājas lapā.

Jau ziņots, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) trešdien devies izsaukumos pie 17 pacientiem ar aizdomām par jauno koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19". No tiem 16 gadījumos saslimšana nav apstiprinājusies, bet vienā gadījumā vēl tiek gaidīti rezultāti, liecina NMPDvadītājas Lienes Cipules ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Kā vēstīts, visus pacientus ar aizdomām par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" nogādā LIC, kur viņi izolācijas palātā gaida testēšanas rezultātus.

"Covid-19" apstiprināšanai netiek veiktas asinsanalīzes, bet ņem uztriepes no aizdegunes un rīkles.

Ja ģimenes ārsts piesaka NMPD brigādes ierašanos, pacients tiek transportēts uz Infektoloģijas centru, kur paņem uztriepes. Testam ir vajadzīgas sešas stundas un šo laiku pacients pavada izolācijas palātā.

Kā ziņots, ja Latvijā tiktu konstatēts jaunais koronavīruss "Covid-19", pilnīgi droši "pirmajā vilnī" vienlaikus specifisko aprūpi varētu nodrošināt 100 cilvēkiem, bet ir arī rīcības plāns gadījumam, ja saslimušo skaits būtu lielāks, otrdien pēc Krīzes vadības padomes sēdes paziņoja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Jaunais koronavīruss pirmo reizi konstatēts 2019. gada 31. decembrī Ķīnā. Kopš tā laika tas reģistrēts vēl vairākos desmitos valstu. Vīrusa avots pagaidām nav zināms. Tam nav vakcīnas un īpašas ārstēšanas, bet cilvēks no tā var pilnībā atveseļoties, skaidro SPKC.