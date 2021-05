'KPV LV' frakcijai trešdien jādod atbilde par Vitenberga likteni; partneru domstarpības nerimst

Vairākas nedēļas pēc tam, kad līdz ar ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) paziņojumu par partijas maiņu un "KPV LV" valdes un frakcijas atšķirīgajiem viedokļiem, koalīcijas iekšienē uzšķīlušās jaunas iekšēju nesaskaņu dzirksteles, Ministru prezidents no "KPV LV" frakcijas pieprasījis skaidru atbildi līdz trešdienas, 12. maija, darba dienas beigām. Vienlaikus atšķiras partneru viedokļu par notikumu turpmāko attīstību pēc lēmuma paziņošanas.

Pirmdien, 10. maijā, pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), runājot par šķietamo varas pārdali valdošajā koalīcijā, ko izraisīja Vitenberga pāriešana no "KPV LV" uz Nacionālo apvienību, atgādināja, ka bija lūdzis abām šīm frakcijām, lai tās izrunā domstarpības un nāk ar risinājumu, taču šodien viņš sadzirdējis, ka "diemžēl šāds risinājums starp šiem koalīcijas partneriem nav atrasts".

Iepriekš "KPV LV" frakcija ministra nomaiņu nerosināja, taču no šīs partijas valdes Kariņš saņēmis nu jau kopumā divas vēstules ar lūgumu atsaukt Vitenbergu no amata valdībā. "Mūsu sadarbības līgumā ir pilnīgi skaidrs, ka sadarbība ir starp Saeimas frakcijām nevis partiju valdēm, tāpēc man kā Ministru prezidentam "KPV LV" valdes vēstule nemaz nav saistoša. Taču rodas neskaidrība, jo no "KPV LV" nāk viena ziņa, ka jānomaina, otra, ka jāatstāj," klāstīja Kariņš.

Tāpēc premjers lūdzis "KPV LV" frakcijas vadītāju Māri Možvillo trešdien līdz dienas beigām skaidri pateikt, kāds šajā jautājumā par Vitenberga demisiju ir frakcijas viedoklis. "Balstoties uz šo lēmumu, rīkosimies un skatīsimies, kā nostabilizēt visas valdošās koalīcijas darbību kopumā," teica Kariņš.

Možvillo žurnālistiem atzina, ka tādu uzdevumu no premjera saņēmis un pie tā jau partijā tiek strādāts, tāpēc trešdien lēmums būs. Deputāts atturējās ko vairāk bilst, jo vēloties lauzt stereotipu, ka "KPV LV" ir partija, kura savas iekšējās lietas risina publiski.

Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Krišjānis Feldmans atzina, ka sanāksme pirmdien tiešām sākusies ar jautājumu par koalīcijas līguma esamību, tāpēc "priecājamies dzirdēt, ka premjeram ceļojot ir izdevies kārtīgi izlasīt līgumu", un kā rezultātā premjers lēmis diskutēt par iespējamo līguma satura grozīšanu, "potenciāli leģitimējot jauno situāciju valdībā".

Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars par Kariņa aicinājumu "KPV LV" frakcijai sacīja, ka tas ir skaidrs, lai gan NA tas ir neizprotami, kādēļ "KPV LV" frakcijai būtu par to jālemj otro reizi, jo vienreiz jau vienbalsīgi šī frakcija savu viedokli paudusi. Dzintars arī uzsvēra, ka saskaņā ar līgumu tieši frakcijai ir tiesības izteikties šajā jautājumā.

Ar "KPV LV" politiķiem gan parlamentā, gan ārpus tā ir bijušas aktīvas sarunas par Vitenberga turpināšanu ministra amatā, lai gan "KPV LV" frakcijā viedokļi ir atšķirīgi, teica Dzintars. NA arī uzskata, ka koalīcijas ministru un arī citas koalīcijas amatpersonas nedrīkst sodīt par vēlmi būt piederīgiem kādai citai politiskai organizācijai, jo ministrs neaiziet uz opozīciju un ir izdarījis izvēli par labi citai koalīcijas partijai.

"Šobrīd uz šī pamata sākt atvērt to, ar ko tik grūti bija tikt galā, veidojot koalīciju, ir nesaprotami, nepareizi un bīstami. Esam gatavi savu ministru aizstāvēt un attiecamies pret to ļoti nopietni. Varam runāt par tikai diviem scenārijiem – ja "KPV LV" frakcijas lēmums ir kā iepriekš, kad lēma par atbalstu Vitenberga palikšanai amatā, tad redzam labas iespējas turpināt bez izmaiņām esošā koalīcijas līguma ietvaros, bet, ja ir cits frakcijas lēmums, tad no koalīcijas līguma atvēršanas nebūs iespējams izvairīties un process būs grūtāks un sarežģītāks," prognozēja Dzintars.

Atbildot uz "Delfi" jautājumu, vai gadījumā, ja "KPV LV" frakcija šonedēļ lems par Vitenberga demisiju un tā rezultātā tiks atvērts koalīcijas līgums, sarunas par izmaiņu saturu notiks jau pēc pašvaldību vēlēšanām, kā izskanējis kuluāros, Kariņš uz jautājumu tiešu atbildi nesniedza.

"Ja "KPV LV" frakcija tomēr izdomā, ka prasīs ekonomikas ministra demisiju, tad, respektējot mūsu sadarbības līgumu, man būtu jāprasa ministra demisija. Ja partneris prasa, tad diemžēl nekādas izvēles nav," lakoniski atbildēja Kariņš.

Dzintars uz šo jautājumu atbildēja, ka pagaidām tā ir hipotētiska spriešana, bet, ja notiktu tā, kā teica Kariņš, tad situācija būtu "ļoti, ļoti sarežģīta, jo mūsu skatījumā ir būtisks ne tikai frakcijas balsojums, bet jāskatās, kas ir deputāti, kuri atbalsta un kuri neatbalsta".

Dzintars norādīja, ka, ja ministra nomaiņu prasa deputāti, kuri jau ilgstoši balso kopā ar opozīciju, tad rodas jautājums, cik taisnīgi ir neņemt vērā tos deputātus, kas bijuši kopā ar koalīciju un atbalsta ministru. "Tāda situācija būtu ļoti netaisnīga un tā būtu dziļākā krīze, kādā valdībā bijusi kopš izveidošanas," teica NA līderis, paužot cerību, ka līdz tam nenonāks.

Feldmans piebilda, ka viena lieta ir attiecīgā punkta izpilde, prasot ministra demisiju, taču "sadarbības līgums ir uz vairākām lapām, un tā pašā sākumā ir nosaukti konkrēti amati un partijas, kuru atbildības jomā tie ir".

Līdz ar to, neatkarīgi no "KPV LV" lēmuma, šī otra līguma daļa netiktu izpildīta un būtu nepieciešamas teksta korekcijas, par ko visām partijām jāvienojas un jāparaksta, ka ekonomikas ministrs tagad ir citai partijai un ka tiek mainīts paritātes princips. Tas būtu jāparaksta tām pašām amatpersonām, kas parakstījušas oriģinālo līgumu, uzsvēra Feldmans.

Jāatgādina, ka sadarbības līgumu parakstījuši katra partijas valdes un frakcijas pārstāvji.

Paritātes principa svarīgumu Feldmans skaidroja ar to, ka valdībā lēmumus mēdz pieņemt ar balsojumu, tāpēc ir nozīme tam, cik kurai partijai ir balsu Ministru kabinetā. "Agri vai vēlu šis būs jārisina," piebilda Feldmans.

Možvillo uz žurnālistu jautājumu par Vitenbergu atbalstošo deputātu skaitu frakcijā patlaban, kas pēc Ivetas Benhenas-Bēkenas aiziešanas, ir četri no deviņiem, un par Možvillo iespējami izšķirošo balsi norādīja, ka lēmums tiks pieņemts kolektīvi, un sīkākus komentārus nesniedza.

Vēl aprīļa beigās Možvillo sacīja, ka valde partijas valde ir iesniegusi premjeram lūgumu atsaukt ministru, bet arī frakcijas piecu deputātu lēmums ir spēkā un pauž lēmuma pieņēmēju viedokli. "Vēlos pateikt, ka valdes lēmums ir saistošs visiem partijas biedriem, tajā skaitā arī frakcijas biedriem. Līdz ar to es aicinu sekot līdzi notikumiem. Mēs vēl turpināsim sarunas. Katrā ziņā gaidīsim arī premjera lēmumu, un līdz tam vēl ir laiks," norādīja Možvillo pēc sadarbības sanāksmes 26. aprīlī.