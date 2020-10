'KPV LV' no partijas izslēdz Jelgavas deputātu Zīvertu; sola turpināt 'tīrīšanu'

Partijas "KPV LV" valde pirmdien, 26. oktobrī, lēmusi no partijas izslēgt valdes locekli un Jelgavas domes deputātu Lauri Zīvertu, portālu "Delfi" informēja deputāts. Savukārt partijas vadība vēsta, ka turpinās pārskatīt partijas biedru rindas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zīverts paziņojumā presei norāda, ka lēmums par viņa izslēgšanu ir nesamērīgs. "Lēmums mani izslēgt no partijas par to, ka būtībā esmu tikai iestājies par atklātību un patiesību ne tikai attiecībā pret citiem, bet arī pret mums pašiem, parāda partijas vadošās kliķes izpratni un attieksmi pret tiesiskumu," uzsver Zīverts.

Par pirmdienas rītā notikušo Zīverts vēsta, ka valdes sēdes slēgtajā daļā partijas valdes locekļu vairākums – pieci no deviņiem – lēma par labu lēmumam izslēgt tās valdes locekli no partijas. Zīverts kā galveno iemeslu min faktu, ka pirms nedēļas viņš ir sniedzis "TV3" raidījumam "Nekā personīga" interviju, kurā atklāti atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem par partijas finanšu menedžmentu saistībā ar šogad notikušajām Rīgas domes vēlēšanām.

Zīverts uzskata, ka izslēgšana ir bijis nesamērīgs solis, bet reizē arī parāda daudzu partijas vadībā esošo īsteno seju un izpratni par godīgu vadības stilu un labas prakses saimniekošanu. "Ir zīmīgi, ka esmu ticis izslēgts no partijas par godīgumu un atklātību. Proti, es, tāpat kā, manuprāt, lielāka daļa partijas biedru, uzskatu, ka mums ir jāuzstāda ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi augsti standarti un tiem, kas izdarījuši apstrīdamus lēmumus, ir jāspēj uzņemt kritiku un atbildību tad, kad tas ir pamatoti. Tā vietā, es tieku izslēgts no partijas par to, ka sniedzu interviju medijiem," pauž Zīverts.

"Es partijā iestājos cēlu mērķu vadīts un spēju parakstīties zem sākotnējiem ideāliem un valstī notiekošo problēmu raksturojuma. Necaurspīdīgi iepirkumi, neizskaidrojami lēmumi un ietekmes dalīšanas bija tas, pret ko "KPV LV" sākotnēji iestājās. Ir ironiski, ja vien tas nebūtu arī reizē skumji, ka tagad šīs pašas problēmas mūs piemeklē partijas iekšienē. Citiem vārdiem, "KPV LV" vadībai jāsāk ar sevi," secinājis Zīverts.

Deputāts jau ilgu laiku vēlas redzēt pārmaiņas "KPV LV" vadībā. "Arvien vairāk, "KPV LV" vadība kļūst autoritārāka tās vadības režīmā un necaurspīdīgāka tās lēmumos. Bet nav runa tikai par personīgu viedokli. Lai arī liesāka kā sākotnēji, "KPV LV" joprojām veido biedri, kas ir īstena kustība. Tāda, kura joprojām tic, ka ir iespējamas jēgpilnas pārmaiņas valstī un ir gatava strādāt pašaizliedzīgi un ar pilnu atdevi, lai šīs pārmaiņas īstenotos," uzskata Zīverts, piebilstot, ka lēmums par viņa izslēgšanu "ir būtībā iestāšanās arī pret lielāko daļu partijas biedru, kuriem "KPV LV" ir pretstats speciālām interesēm, savtīgiem lēmumiem un ietekmes audzēšanai".

Vienlaikus partijas "KPV LV" valdes priekšsēdētājs Atis Zakatistovs pirmdien atgādinājis, ka jau šā gada sākumā partija uzsāka pārmaiņu procesu "ar mērķi mainīt partijas vērtības un ideoloģiju, atsakoties no Artusa Kaimiņa un Alda Gobzema iedibinātā radikālisma".

"Šobrīd partijas valde ir pieņēmusi ļoti grūtu, bet partijas attīstībai svarīgu lēmumu – pārskatīt biedru rindas un šķirties no tiem biedriem, kas nav lojāli partijai un tās vērtībām, kā arī no tiem, kas sen atpakaļ bija iestājušies partijā, bet jau daudzus gadus nav izrādījuši vēlmi tajā darboties. Kā jau iepriekš informējām, partija ir pārmaiņu procesā un, lai to sekmīgi īstenotu, šis ir viens no soļiem, lai stiprinātu partiju un tai pievienotos jauni biedri," portālu "Delfi" informēja Zakatistovs.

Partijas vadītājs norāda, ka viens no partijas stratēģiskajiem mērķiem ir stiprināt partijas pozīcijas reģionos, pie kā šobrīd tiek mērķtiecīgi strādāts, un notiek jaunu biedru uzņemšana. Šobrīd norit jaunu partijas reģionālo nodaļu izveide un gatavošanās nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Gada laikā dibinātas nodaļas Dobelē, Tukumā, Daugavpilī, Limbaži, Bauskā, Saldū, Jelgavā un Jūrmalā.

Partijas valde jau iepriekš pieņēmusi lēmumu uzsākt darbu pie jaunas partijas nosaukuma un identitātes izstrādes. Šāds lēmums tika pieņemts, balstoties uz partijas jaunajām vērtībām un ar mērķi spert pēdējo soli, lai pilnībā noslēgtu tās saistību ar agrākajiem partijas līderiem Kaimiņu un Gobzemu, kas vairs nav partijā.

"Partijas kopsapulcē lielākā daļa biedru iezīmēja jaunu virzienu partijas tālākai attīstībai, uzsākot tās vēsturē nozīmīgu attīstības posmu. Partijā sācies pārmaiņu process ar jaunām vērtībām un ideoloģiskiem virzieniem. Var teikt, ka tiek pāršķirta jauna lapa, kuras uzdevums būs mainīt partiju tās pamatos, atbilstoši tādām vērtībām kā ekonomiskā attīstība un darbs, drošība un taisnīguma nodrošināšana," norāda Zakatistovs.

Jau ziņots, ka nesen raidījums "Nekā personīga" vēstīja par to, ka partijas "KPV LV" Rīgas domes priekšvēlēšanu kampaņu par 126 000 eiro veidojis ēdināšanas uzņēmums bez iepriekšējas pieredzes politikā.