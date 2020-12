'KPV LV' policijā un UR sūdzas par 'reiderisma mēģinājumu' partijā

Politiskās partijas "KPV LV" valde un tās biedri ir vērsušies Valsts policijā (VP) un Uzņēmumu reģistrā (UR) ar iesniegumu par reiderisma mēģinājumu ar mērķi negodprātīgā ceļā pārņemt varu partijā, liecina partijas pirmdien, 7. decembrī. Izplatītais paziņojums medijiem.

Jau vēstīts, ka svētdien, 6. decembrī, attālināti notika "KPV LV" biedru sapulce, kurā tika nobalsots par pašreizējās partijas valdes atsaukšanu. 65 dalībnieki nobalsoja par valdes, kurā ir Atis Zakatistovs, Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Iveta Benhena-Bēkena, Ieva Krapāne, Māris Možvillo, Jānis Vitenbergs, Lauris Zīverts un Ramona Petraviča, atsaukšanu. Pret to balsoja viens sapulces dalībnieks.

Kā vēsta aģentūra LETA, diskusijās par lēmumu tika norādīts, ka partijas valde nepamatoti izslēdzot no partijas biedrus, izrādot necieņu pret biedriem un neskaidrojot partijas priekšvēlēšanu tēriņus un Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Tāpat partijas biedri kritizēja lēmumu slepeno pieņemšanu, statūtu pārkāpumus un biedru ignorēšanu. Sapulcē arī tika nolemts no partijas izslēgt Zakatistovu un Nemiro, kurš pirmdien pauda pārliecību, ka svētdienas sapulces lēmumi nav spēkā, jo tā netika atbilstoši sasaukta un tajā piedalījās arī no partijas jau izslēgti biedri

"KPV LV" portālu "Delfi" informēja, ka leģitīmā biedru sapulce notiks sestdien, 12. decembrī, un to politiskā spēka valde jau iepriekš bija sasaukusi pēc biedru iniciatīvas. Sapulce notiks tiešsaistē.

Iepriekš jau ziņots, ka abas sanāksmes sasaukušas atšķirīgi noskaņotas puses "KPV LV", tāpēc, iespējams, ka pēc to norises UR varētu būt jāpieņem lēmums par sanāksmēs gaidāmo, visdrīzāk, atšķirīgo lēmumu spēkā esamību.

"Nedēļas nogales sapulcē ievēlētā valde nav atzīstama par tiesisku, jo ir pārkāpti partijas statūti un biedru tiesības uz dalību lēmumu pieņemšanā. Pats svarīgākais, ka starp rīkotājiem un pašpasludinātās valdes locekļiem ir cilvēki, kas nav partijas biedru reģistrā. Par to, ka sapulce nenotika pēc demokrātiskiem principiem liecina arī fakts, ka balsošanā piedalījās nedaudz vairāk par 60 cilvēku, kaut arī partijā šobrīd ir vairāk nekā 500 biedru. Lielākā daļa biedru nemaz netika apzināti un informēti partijas statūtos noteiktā kārtībā. Tas vien liecina, ka šī sapulce netika rīkota, ievērojot tiesiskumu, godaprātu un biedru tiesības, un nepauž partijas biedru gribu," "KPV LV" pirmdien izplatītajā paziņojumā citēts Zakatistovs.

Jāņem vērā, ka noturētās biedru sapulces šī gada 21. novembrī un 6. decembrī un prettiesiski iecelto valdi neatbalsta arī partijas Saeimas deputāti, ministri un esošās valdes locekļi, atzīmēts partijas paziņojumā.

Partijā norāda, ka šis ir bīstams precedents politikas vēsturē, kad daļa neapmierinātu cilvēku uzspiež savas šaurās intereses pārējiem partijas biedriem, nevis rīkojas atbilstoši demokrātiska procesa principiem un izmantojot tiesiskas metodes.

Valde turpina pildīt savus pienākumus astoņu cilvēku sastāvā: Iveta Benhena-Bēkena, Ieva Krapāne, Māris Možvillo, Ralfs Nemiro, Ramona Petraviča, Ēriks Pucens, Jānis Vitenbergs, Atis Zakatistovs. Tās valdes priekšsēdētājs ir Atis Zakatistovs, uzsver partijā.