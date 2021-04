'KPV LV' rosina krimināli vajātiem deputātiem liegt ieņemt vairākus no Saeimas amatiem

Partijas "KPV LV" deputāti rosina krimināli vajātiem Saeimas deputātiem liegt ieņemt amatus parlamenta Prezidijā un pildīt kādu amatu komisijās pienākumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grozījumus Saeimas Kārtības rullī iesnieguši "KPV LV" frakcijas deputāti Ēriks Pucens, Kaspars Ģirģens, Ralfs Nemiro, Ieva Krapāne un Māris Možvillo.

Parlamentam jau kādu laiku gan nav sekmējies izskatīt jau iepriekšējās, 12. Saeimas, laikā 2017. gadā rosinātos plašus grozījumus Kārtības rullī, un likumdevējs pēdējos grozījumus savu darbību regulējošajā normatīvajā aktā pieņēma 2016. gadā.

"KPV LV" rosina noteikt, ka, ja Saeima piekrīt kriminālvajāšanas sākšanai pret Saeimas locekli vai deputāts apcietināts, viņš zaudētu tiesības tikt ievēlētam Saeimas Prezidijā, pildīt Saeimas komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja biedra vai komisijas sekretāra pienākumus.

Koalīciju veidojošās frakcijas politiķi norāda, ka Saeima par deputāta izdošanu kriminālvajāšanai lemj pēc tiesībsargājošo institūciju pamatota lūguma. Ar lēmumu par piekrišanu izdot deputātu kriminālvajāšanas sākšanai Saeima konstatējot, ka esot pietiekams pamats tiesībsargājošo institūciju izvirzītās apsūdzības tālākai virzīšanai iztiesāšanai, uzskata "KPV LV" pārstāvji.

Līdz ar to deputāts nevar turpināt pilnvērtīgi pildīt pienākumus kā deputāts un vēl jo vairāk, ieņemot kādu no virzītajos grozījumos minētajiem amatiem, norāda politiķi. Deputāti skaidro, ka to, ka pienākumi šajos amatos prasa papildus darbu, norāda arī piemaksas par šo pienākumu izpildi.

Ar šo iniciatīvu un likuma grozījumiem tikšot celta sabiedrības uzticība Saeimai un tās reputācija, uzskata "KPV LV" pārstāvji.