'KPV LV' sapulcē nav kvoruma, pēc brīža pulcējas atkārtotā

Uz partijas "KPV LV" biedru sapulci sestdienas, 8. februāra, rītā, kurā paredzēts apstiprināt jaunus statūtus un pārvēlēt valdi, nav ieradušies tik daudz biedri, lai būtu kvorums, tādēļ pusstundu vēlāk pēc šīs sapulces oficiālā sākuma izsludināta atkārtota biedru sapulce ar to pašu darba kārtība. Atkārtotai sapulcei nav nepieciešams kvorums.

Partijas valdes loceklis Atis Zakatistovs, atklājot biedru sapulci, apsveica sanākušos ar demokrātijas svētkiem, jo šodien būs iespēja sanākušajiem paust viedokli par to, kā attīstīties partijai un valstij. Pēc Zakatistova teiktā zālē skanēja aplausi.

Partijā ir 590 biedri, un kvoruma nodrošināšanai sapulcē vajadzēja 296 biedru klātesamību. Ieradušies ir 134 ar pilnvarām vēl no 62, kopumā 196 biedri.

Pirms kongresa sarunā ar žurnālistiem Zakatistovs teica, ka Saeimas deputāti Artuss Kaimiņš un Aldis Blumbergs, kuri nesen izslēgti no Saeimas frakcijas, savus iesniegumus par izstāšanos no partijas publicējuši feisbukā, bet partija to uzskata par pietiekamu pierādījumu, ka viņi pārtraukuši darbību partijā.