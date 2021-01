'KPV LV' valdes gājiens nesatricina – Kariņa divus gadus un divas dienas vecā valdība turpina vienoti

Divas dienas pēc tam, kad Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadītā valdība nosvinējusi divu gadu darbības jubileju, pirmdienas rīts nāca ar negaidītu "KPV LV" jaunās valdes paziņojumu, ka tā atsauc savu parakstu no koalīcijas sadarbības līguma. Partijas frakcija Saeimā gan apstiprinājusi, ka savu parakstu no līguma negrasās atsaukt un turpinās darbu valdībā. Šāds paziņojums ļāvis atviegloti uzelpot valdošās koalīcijas partneriem, ko tie arī neslēpa sarunā ar žurnālistiem pirmdienas vakarā pēc kārtējās sadarbības sanāksmes.

Sanāksme notika dienā, kad Labklājības, Veselības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nāca klajā ar kopīgi sagatavotu plānu situācijas ar Covid-19 izplatību uzlabošanai sociālās aprūpes centros (SAC). Tādu plānu pirms nedēļas uzdeva gatavot valdības vadītājs, un paredzams, ka plāns tiks apstiprināts otrdien valdības sēdē. Kā bija noprotams pēc Kariņa un citu partneru teiktā pēc sanāksmes, iebildumi pret plānu neesot bijuši.

Vienlaikus pirmdien pa dienu labklājības ministri Ramonu Petraviču (KPV LV) atsevišķi iztaujāja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) frakcija, kura pagājušā nedēļā, uzskaitot vairākus ministres "grēkus", brīdināja par viņas demisijas pieprasīšanu, ja divu nedēļu laikā netiks panākti būtiski uzlabojumi vīrusa izplatībā SAC. Pirmdien JKP paziņojumā presei pauda viedokli, ka "lai arī ministre sniedza diezgan garu skaidrojumu par aktivitātēm, kuras iecerēts darīt sērgas ierobežošanai, JKP frakcijai neradās iespaids, ka pasākumi ir veikti pietiekami ātri un tiek rūpīgi kontrolēta epidemioloģisko vadlīniju ievērošana". Tāpēc JKP frakcija gaidīšot ātro Valsts kontroles novērtējumu, lai lemtu, vai ir pamats labklājības ministres demisijai.

Pirmdien sadarbības sanāksmē pēc "KPV LV" ierosinājuma tika apspriesti savstarpējās sadarbības un cieņas jautājumi pēc tam, kad JKP asi un publiski vērsās pret ministri Petraviču.

Pirmdienas vakarā preses konferencē pēc visiem šiem notikumiem, atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu, kā komentē pretrunīgo situāciju ar "KPV LV" valdes vēlmi aiziet no koalīcijas un partijas Saeimas frakcijas vēlmi tajā palikt, visi sadarbības partneri pauda gatavību turpmāk strādāt kopā ar "KPV LV" frakciju.

Labklājības ministre un Saeimas deputāte Ramona Petraviča (KPV LV), paskaidrojot situāciju, norādīja, ka pēdējā partijas sapulce bijusi pērn 12. decembrī un tajā tika ievēlēta vēl viena jauna valde, kuru gan vēl nav reģistrējis Uzņēmumu reģistrs. "Līdz ar to mēs esošo valdi neuzskatām par leģitīmu, un ir savākti ap 100 parakstu, lai sasauktu jaunu partijas biedru sapulci. Tas ir vairāk nekā balsu skaits, ar kādu esošā valde ievēlēta. Līdz ar to mēs kā frakcija esam gatavi turpināt darbu valdībā," sacīja Petraviča.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) atzina, ka politikā ar dažādām partijām un partiju apvienībām tā Latvijā mēdz notikt. "Mēs bijām liecinieki pirms mēneša, ka "Latvijas attīstībai" un "Par!" Rīgas domē sadalījās dažus mēnešus pēc uzvaras vēlēšanās. "KPV LV" dažus mēnešus pēc Saeimas vēlēšanām sadalījās neatkarīgajos deputātos un cilvēkos, kas turpināja strādāt valdībā. Šobrīd man nav skaidrības, kas notiek ar partiju "KPV LV", bet jāskatās ir juridiski. Juridiski partija ir koalīcijas sastāvā, tai ir ministri, kurus partija vai frakcija nav atsaukusi, un tā mēs esam gatavi darboties. Par citām partijām nekomentēšu. Mums ir stabila vērtība – Jaunā konservatīvā partija, kas turpinās strādāt un uzturēt šo pašu veidoto valdību," skaidroja Bordāns.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) uzsvēra, ka ir ļoti pateicīgs Petravičai par viņas teikto, ka šobrīd koalīcijas stabilitāte nav apdraudēta šajā krīzes situācijā, kad ir tik smagi jācīnās par Latvijas sabiedrības veselības drošību. "Domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā potenciālus koalīcijas nestabilitātes iemeslus tomēr atlikt otrajā plānā. Valdības veiktspēja ir būtiska, un tas manās acīs ir pats svarīgākais," norādīja ministrs.

Saeimas deputāts un Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons (NA) atgādināja, ka uz koalīcijas līguma ir arī to Saeimas deputātu paraksti, kuri ir "KPV LV" frakcijā, kā arī darbojas "KPV LV" ministri. "Šajā grūtajā periodā, kad mums jāvienojas par vienotu politiku smagu izaicinājumu priekšā, protams, ka mēs strādāsim ar šo partneri, ar ko jau esam strādājuši," teica Jansons.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka šī valdība tika izveidota ar piecu partiju frakciju deputātiem. "Es saprotu, ka visu frakciju deputāti ir gatavi turpināt kopā darbu. Jebkurā gadījumā kā valdības vadītājs es saredzu, ka ir vēl ļoti daudz darāmā, un šī koalīcija ir atkal un atkal pierādījusi to, ka tad, kad mēs saliekam spēkus kopā, mēs varam kopā arī ļoti daudz panākt," teica Kariņš.

Atbildot uz precizējošu žurnālistu jautājumu par iekšēju šķelšanos starp "KPV LV" reģistrēto valdi un frakciju, Kariņš atzina, ka viņam tāpat kā citiem ir šobrīd ļoti grūti saprast šīs partijas iekšējo darbību. "Jebkurā gadījumā jebkura valdība balstās uz konkrētu deputātu balsīm tādā proporcijā, kā vēlētāji iepriekšējās vēlēšanās izvēlējās. Šie "KPV LV" frakcijas deputāti izsaka gatavību turpināt atbalstīt šo koalīciju," atgādināja valdības vadītājs.

"Delfi" jau ziņoja, ka politiskās partijas "KPV LV" jaunā valde, kas ievēlēta decembrī vienā no partijas biedru sapulcēm un patlaban ir reģistrēta kā likumīga Uzņēmumu reģistrā, pirmdien, 25. janvāra, agrā rītā paziņojusi, ka atsauc savu parakstu un aicinājusi "KPV LV" Saeimas frakciju atsaukt savu parakstu no valdības sadarbības līguma un 48 stundu laikā informēt Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV). Frakcijas vadība gan apšauba šādu valdes rīcības likumību un savu lēmumu pieņems trešdien frakcijas sēdē, bet patlaban tās dienaskārtībā nav izstāšanās no valdības koalīcijas.

Partijas valde paziņojusi, ka tā nolēmusi atsaukt savu parakstu no sadarbības līguma un uzdevusi to darīt arī Saeimas frakcijai. "KPV LV" valdes locekļa Toma Andersona pirmdienas rītā portālam "Delfi" atsūtītajā valdes aicinājumā teikts, ka frakcija par sava paraksta atsaukšanu vai saglabāšanu lemj patstāvīgi, taču paraksta neatsaukšana tiks uzskatīta par atteikšanos pildīt partijas programmu.

Kā iemesls paraksta atsaukšanai no 2019. gada 23. janvāra sadarbības līguma teikts: "Politiskās partijas "KPV LV" valde uzsver, ka Latvijas politikā pastāvošā prakse slēgt šāda veida "koalīcijas līgumus" ir pretrunā ar labas pārvaldības un varas dalīšanas principiem. Šāda veida līgumi praksē būtiski apgrūtina Saeimas deputātu iespējas paust savu pārliecību un balsot pēc sirdsapziņas, būt objektīvi kritiskam gan pret valdības darbu kopumā, gan vērtējot atsevišķu ministru veikumu."

Valdes aicinājumā atgādināts, ka, piedaloties 13. Saeimas vēlēšanās viens no būtiskākajiem "KPV LV" priekšvēlēšanu programmas solījumiem bija "koalīcijas līgumu" un "koalīcijas padomju" praksi nekavējoties izbeigt.

"KPV LV" Saeimas frakcijas vadītājs Māris Možvillo portālam "Delfi" sacīja, ka aicinājumu ir saņēmis, taču viņam par šādu valdes lēmumu ir pirmā dzirdēšana. Možvillo uzskata, ka, pirms valde lēma par šādu svarīgu deputātus un frakciju skarošu jautājumu, tai būtu bijis jābrīdina, ka tāda sēde paredzēta. Frakcijas vadītājam patlaban arī neesot izdevies no valdes locekļiem iegūt skaidrojumu, kāda bijusi šāda lēmuma argumentācija.

"Valdes rīcība ir destruktīva. Ja pieņem šādus politiski svarīgus lēmumus, vajadzēja ar deputātiem un frakciju pakonsultēties," saka Možvillo, kurš vēlas redzēt juridisko pamatojumu šāda lēmuma pieņemšanai.

Deputāts pastāstīja, ka trešdien frakcija savā sēdē šo jautājumu izvērtēs, bet pagaidām pirmdien sadarbības sanāksmē valdības partneri tiks informēti, ka saņemts šāds valdes aicinājums.

Brīdi vēlāk "KPV LV" frakcija izplatīja arī paziņojumu presei, ka Saeimas frakcijas dienaskārtībā nav izstāšanās no valdības koalīcijas.

"Partijas "KPV LV" valdes šī rīta paziņojums nav sabiedrības interesēs, un šādi nepārdomāti paziņojumi rada nestabilitāti valstī laikā, kad ir vajadzīga spēcīga un vienota valdība, ātri lēmumi un sabiedrības uzticēšanās. Man kā frakcijas vadītājam nav saprotams, kāpēc valde pieņem lēmumus, kas nav tās kompetencē, nepārrunājot tos ar Saeimas frakciju un esošajiem ministriem, kas sevi ir labi parādījuši ar darbiem. Katrā ziņā Saeimas frakcija nekad nav lēmusi un rosinājusi jautājumu par izstāšanos no valdības koalīcijas," teikts Možvillo paziņojumā.

"Šobrīd mēs jau vairāk nekā mēnesi gaidām no Uzņēmuma reģistra jaunās, leģitīmās valdes atzīšanu, kas tika ievēlēta pērn 12. decembrī, kurā piedalījās vairāk nekā puse biedru. Tāpēc šīs pagaidu valdes paziņojumus es kā frakcijas vadītājs nevaru komentēt, jo par leģitīmu vairums biedri uzskata otru biedru sapulci, kas tika sasaukta, ievērojot statūtos noteikto kārtību. Jāmin, ka šajā pagaidu valdē nav neviena frakcijas deputāta un ministra. Par tās reģistrēšanu mums ir radušies daudz jautājumu, piemēram, kāpēc Uzņēmuma reģistrs reģistrē valdi, kurā ir cilvēki, kas nemaz uz to brīdi nav partijas biedri," skaidroja Možvillo.

Valdes loceklis Toms Andersons sarunā ar portālu "Delfi" sacīja, ka valde šādu lēmumu pieņēmusi svētdien, 24. janvārī, turklāt frakcijas pārstāvji esot divas reizes divu nedēļu laikā aicināti uz tikšanos valdē, bet neesot atsaukušies.

"Mēs atsaucam savu parakstu, jo valde ieguvusi informāciju par frakcijas iesaisti balsu pirkšanā, kā arī esam vīlušies un neapmierināti, ka jau divus gadus frakcija nepilda partijas programmu," valdes nostāju skaidroja Andersons. Lūgts precizēt par "balsu pirkšanu", viņš detaļas nekomentēja, taču valdes rīcībā esot ieraksts, kur tāda saruna frakcijā fiksēta, un informācija tikšot arī nodota Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Par turpmāko rīcību Andersons teica, ka tagad valde gaidīs frakcijas lēmumu, jo tai dotas 48 stundas laika, lai izpildītu valdes aicinājumu un informētu arī sadarbības partnerus par paraksta atsaukšanu. Valde pati pagaidām negrasās informēt sadarbības partnerus valdībā.

"Mēs koncentrējamies uz to, lai frakcija pildītu partijas programmu un gaidām atskaiti par frakcijas padarīto," teica Andersons.

Jau vēstīts, ka Uzņēmumu reģistrs reģistrējis "KPV LV" 6. decembra biedru sapulcē lemto, līdz ar to politiskā spēka valdē vairs nav neviena Saeimā ievēlēta politiķa vai ministra. Tagad "KPV LV" valdē ir Toms Andersons, Elita Lazda, Artūrs Vējš, Agnese Zaļakmentiņa, Miks Vizbulis un Raimonds Nipers.

Savukārt 12. decembrī valdē tika ievēlēti Roberts Millers, Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Andersons, Māris Možvillo un Nipers. Šajā sapulcē "KPV LV" partija arī lēma mainīt nosaukumu uz "Par cilvēcīgu Latviju".

12. decembra sapulces lēmumi joprojām nav reģistrēti, un nepilnību novēršanai Uzņēmumu reģistrs devis laiku līdz 19. aprīlim.