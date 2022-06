Krauklis saglabā Valkas novada domes priekšsēdētāja amatu

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija, LA) ceturtdien uzticības balsojumā saglabājis amatu, informēja pašvaldības vadītājs.

Valkas novada domes sēdē tika izskatīts opozīcijas deputātu pieprasījums Krauklim atkāpties no domes priekšsēdētāja amata. Tomēr balsojumā viņa demisiju atbalstīja vien seši no 15 deputātiem.

Kā vēstīts, Kraukļa ieskatā atsevišķi Valkas novada domes opozīcijas deputāti, pieprasot viņa demisiju, balstījās uz meliem kā prokremliskās propagandas tradīcijās.

Pirms balsojuma viņš pauda, ka opozīcijas deputāti mazu daļu no patiesības ir samaisījuši ar lielu daudzumu melu un ietērpuši to juridiski korektā formā. Krauklis pauda nožēlu, ka daļa no sabiedrības uzķeras uz šādu ēsmu.

Krauklis pirms balsojuma bija paudis cerību, ka koalīcijas deputāti "spēs atšķirt graudus no pelavām," papildinot, ka viņam ir informācija par opozīcijas deputātu sarunām ar Vidzemes partiju, kas gan līdz šim esot bijušas neveiksmīgas.

Jau vēstīts, ka vairāki Valkas novada pašvaldības domes deputātiem, parakstot attiecīgu iesniegumu, pieprasīja domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Iesniegumu par neuzticības izteikšanu parakstīja deputāti, kas domē ievēlēti no diviem sarakstiem un pirmajā jaunā sasaukuma domes sēdē 2021. gadā neatbalstīja Kraukli domes priekšsēdētāja amatā. Iesniegumu parakstījis Viesturs Zariņš (JV, LZS), Guntis Albergs (JV, LZS), Kristaps Sula (JV, LZS), Dace Bašķe (JV, LZS), Sandra Pilnskalne (JV, LZS), Agnis Birkavs (NA) un Juris Žurovičš (NA).

Iesniegumā domes deputāti apgalvoja, ka Krauklis ir izdarījis vairākus pārkāpumus. Viņš esot vairākkārtēji pārkāpis likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un turpinājis izdarīt pārkāpumus arī pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piespriesto administratīvo sodu saņemšanas.

Mērs arī esot "vairākkārtēji vienpersoniski pieņēmis lēmumus rīkoties ar pašvaldības mantu, vienlaikus būdams interešu konfliktā un radot zaudējumu pašvaldībai, no pašvaldības domes deputātiem slēpis informāciju par jautājumiem, kas ir domes deputātu kompetencē un kurus izlemt tiesīgi tikai visi domes deputāti kopā, kā arī slēdzis personīga rakstura privāttiesisku darījumu, kura iznākums bijis atkarīgs no pašvaldības domes deputātu balsojuma".

"Arī pēc visu izdarīto pārkāpumu atklāšanas sabiedrībai, tajā skaitā pašvaldības iedzīvotājiem un pašvaldības domes deputātiem, kas viņu ievēlējuši par pašvaldības vadītāju, dodot savu uzticības balsojumu, turpinājis apgalvot, ka tiek nepatiesi apmelots, un, ka visi pārkāpumi ir tikai opozīcijas nepamatoti apvainojumi," iesniegumā pamatoja opozīcijas deputāti.

Viņi arī apgalvoja, ka tā vietā, lai kaut brīdi pārtrauktu veikt nelikumīgās darbības, Krauklis esot "turpinājis tās īstenot, ignorējot gan sabiedrības viedokli, gan kontrolējošo institūciju piemērotos sodus un norādījumus".

Novada mērs arī esot "ar augstprātīgu attieksmi un nicinošu izturēšanos pret administrācijas darbiniekiem radījis apstākļus, ka pašvaldības administrācija nav spējīga pilnvērtīgi strādāt". Pēc deputātu paustā, domes priekšsēdētājs pārkāpj vispārpieņemtās ētikas normas, tostarp nespēj atdalīt darbinieku profesionalitāti no ārpus darba aktivitātēm, kopumā vispārīgi neievērojot darba attiecību standartus, kas grauj darbinieku vēlmi censties uzlabot sava darba kvalitāti.

Nobeigumā domes deputāti uzsvēra, ka Krauklis "konceptuāli neizprotot pašvaldības kā atvasinātas publiskas personas un valsts pārvaldes iestādes nozīmi valsts pārvaldes iekārtas sistēmā, cita starpā neievērojot varas dalīšanas principus". Viņš cita starpā nepārtraukti traucējot izpilddirektoram pilnvērtīgi vadīt administrāciju, izpilddirektora vietā izlemjot gan par administrācijas štata vietām, gan administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no amatiem, gan citiem ar izpildvaru saistītiem jautājumiem.

Neuzticības balsojumu domnieki pieprasīja, ņemot vērā likumu "Par pašvaldībām", kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt vai atlaist domes priekšsēdētāju. Domes priekšsēdētāju var atbrīvot no amata, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa domes deputātu.

Kraukļa Vidzemes partiju un "Latvijas attīstībai" novada domē pārstāv astoņi domnieki. Par apvienoto sarakstu 2021.gada vēlēšanās nobalsoja 1314 vēlētāji jeb 53,13% no nobalsojušo kopskaita.