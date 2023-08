Krauze: AS jākliedē bažas par Šķēles ietekmi; Tavars norāda uz Lemberga stilu

Saistībā ar jaunās valdības veidošanas procesu "Apvienotajam sarakstam" (AS) jākliedē bažas par ekspolitiķa Andra Šķēles ietekmi, sacīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs, Saeimas sekretārs un deputāts Armands Krauze.

Krauze skaidroja, ka ZZS nav nekādu "sarkano līniju" pret AS, taču reizē partiju apvienība vēlas noskaidrot situāciju ar turīgu Liepājas uzņēmēju, kas ziedojis AS, un Šķēles iespējamo ietekmi uz "Apvienoto sarakstu".

ZZS valdes priekšsēdētājs norādīja uz par oligarhu dēvētā ekspremjera Šķēles atsevišķiem kādreizējiem līdzgaitniekiem, kuri tagad ir pietuvināti AS politiķiem.

Krauze reizē norādīja, ka ZZS atbalsta plašu koalīciju, kurā būtu pārstāvētas visas piecas partijas – "Jaunā vienotība" (JV), ZZS, "Progresīvie", AS un Nacionālā apvienība (NA).

Jau ziņots, ka attiecībā uz ZZS bažas paustas saistībā ar cita par oligarhu dēvētā, ZZS pirms vēlēšanām izvirzītā premjera amata kandidāta Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij"/ZZS) ietekmi.

Tavars ne reizi ar Šķēli nav runājis

Mēģinot AS nepamatoti saistīt ar ekspolitiķi Šķēli, ZZS politiķi izmanto "ķeriet zagli" taktiku, lai novērstu uzmanību no pārmetumiem par Aivara Lemberga ilgstošo ietekmi uz ZZS, sacīja AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, komentējot Krauzes sacīto.

AS frakcijas vadītājs uz situāciju raugās ironiski, jo Krauzes izteikumi esot tipiska pieeja Lemberga iemācītā stilā – sastopoties ar problemātisku situāciju, ZZS politiķi cenšoties to pagriezt otrādi, lai būtu pirmie, kuri nokliedzas "ķeriet zagli".

Tavars akcentēja, ka ar Šķēli nav ne reizi runājis, tāpat viņam nav ziņu, ka no AS kāds ar ekspolitiķi sazinātos. Viens no AS līderiem arī akcentēja, ka nevienu nav pilnvarojis būt par starpnieku un ka nekāda saziņa ar Šķēli nenotiekot arī caur kādiem "trešajiem sūtņiem".

Vienīgais konteksts būtu partiju apvienības dibinātāja un premjera kandidāta Ulda Pīlēna (AS) attālākas pagātnes darbība Šķēles savulaik dibinātajā Tautas partijā (TP), taču Pīlēns no TP publiski aizgāja, publicējot atklātu vēstuli, atzīmēja Tavars.

AS frakcijas vadītājs akcentēja, ka partiju apvienībai nav tāda cilvēka kā ZZS, kurš var piezvanīt "no Puzes, no kāda ezera". Bijušie kolēģi Zaļo un zemnieku savienībā šo piemēru ļoti labi sapratīs, atzīmēja Tavars.

Vaicāts par Krauzes minētajiem Šķēles "līdzgaitniekiem", Tavars atgādināja, ka TP bija tūkstošiem cilvēku, no kuriem daļa vēlāk nonākuši citos politiskajos spēkus. AS politiķis uzsvēra, ka pats nekad nav bijis TP un ka jau 18 gadus ir Latvijas Zaļās partijas biedrs.

Kā ziņots, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pirmdien paziņoja, ka atkāpsies no premjera amata un vairs atkārtoti nepretendēs uz šo amatu. Kariņš ceturtdien Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam iesniegs dokumentu par valdības demisiju.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet "Progresīvajiem" – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu.

AS ir 15 parlamentārieši un NA – 13 deputātu vietas.

Opozīcijas partijai "Stabilitātei" ir desmit mandāti un "Latvija pirmajā vietā" – astoņas vietas parlamentā. Tāpat Saeimā ir divi pie frakcijām nepiederoši deputāti.