Kredīti un 14 amati – kas redzams jaunās Rīgas domes vadības deklarācijās

Pagājušajā nedēļā Rīga tika pie jaunas vadības – līdzšinējais vicemērs un pēc tam mēra vietas izpildītājs Vilnis Ķirsis (JV) tika ievēlēts Rīgas mērs amatā. Līdz ar to tika samazināts viņa palīgu – vicemēru – skaits no līdzšinējiem trim uz diviem. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu jaunās Rīgas domes vadības amatpersonu deklarācijās par pērno gadu.'

Vilnis Ķirsis

Pērn, kad Ķirsis vēl bija vicemērs, viņš algā nopelnīja 39 381,14 eiro, bet pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) saņēma 878,66 eiro. Tas ir nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš – 2021. gadā Ķirsis par to pašu darbu no pašvaldības saņēma 39 485,19 eiro.

Viņam pērn īpašumā bija nekustamais īpašums Garkalnes pagastā, ko uzrādījis kā "pārējie". Tāpat valdījumā ir dzīvoklis Rīgā. Ķirsim ir divi auto – 2009. gada "Subaru Forester" un 1989. gada "Mercedes Benz 420".

"Swedbankā" pašreizējais mērs uzkrājis 11 182,10 eiro.

Ķirsis pērn paņēmis kredītu 43 100 eiro apmērā, bet 9280 eiro iztērējis, kredītu dzēšot. Tāpat viņš par 12505,28 eiro iegādājies saules paneļus.