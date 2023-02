Kremļa opozicionāri Rīgā pretkara pasākumā aicina 'Vagner' atzīt par teroristisku organizāciju

Kremļa opozicionāri sestdien Rīgā pretkara pasākumā aicināja "privāto" militāro kompāniju "Vagner" atzīt par teroristisku organizāciju.

Sestdien Rīgā, pie Krievijas vēstniecības, notikušais Kremļa opozicionāru pretkara pasākums "Uzvaru Ukrainai! Brīvību Krievijai!" bija pulcējis vairākus desmitus dalībnieku, novēroja aģentūra LETA.

Pasākuma dalībnieki pauda pārliecību, ka Ukraina karā uzvarēs un nosodīja Krievijas militāros triecienus.

Pagājušā gada decembrī Kremļa opozicionāri pieņēmuši manifestu, kurā viņi kā savu mērķi noteikuši Ukrainas uzvaru, visu Krievijas anektēto teritoriju atgriešanu Ukrainai. Viņi aicina nepieļaut frontes līniju iesaldēšanu, kā arī izmantot visas iespējas, lai Ukrainu nodrošinātu ar ieročiem. Viņi rosina iesaldētos Krievijas aktīvus izmantot Ukrainas atjaunošanai, kā arī aicina izveidot starptautisko tribunālu Krievijas Ukrainā pastrādāto noziegumu izmeklēšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības.

"Brīvās Krievijas kongresa" līdzdibinātājs, Krievijas Rīcības komitejas biedrs Ivans Tjutrins informēja, ka 25.martā Rīgā notiks konference, kas būs veltīta cīņai par Ukrainas uzvaru karā.

Pasākuma dalībnieki nosodīja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par viņa īstenoto karu Ukrainā, kā rezultātā iet bojā nevainīgi cilvēki, tiek sagrauta un iznīcināta Ukrainas infrastruktūra. Pasākuma laikā izskanēja dažādi saukļi – "Nost ar slepkavu varu", "Slava Ukrainai! Varoņiem slava!" un citi.

Kā vēstīts, pasākums veltīts gadadienai, kopš Krievija sākusi pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Šis mītiņš ir daļa no starptautiskās protesta akcijas, kas norisināsies vairāk nekā 100 pilsētās visā pasaulē, tostarp Londonā, Berlīnē, Minhenē, Helsinkos, Tallinā, Viļņā un Rīgā.

Starptautiskās akcijas mērķis esot paust solidaritāti ar Ukrainas tautu un aicināt Rietumu kopienu spert izlēmīgākus soļus tās atbalstam.

"Mēs aicinām nodrošināt Ukrainai visus nepieciešamos līdzekļus, lai tā gūtu galīgo uzvaru pār ļaunumu, ko pārstāv prezidenta Vladimira Putina Krievija. Mēs mudinām negaidīt, līdz tiks nogalināti vēl tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju un karavīru. Mēs darbojamies ar vienu lozungu - "Uzvaru Ukrainai! Brīvību Krievijai!"," saka Tjutrins.

Viņš uzsver, ka, būdami Krievijas pilsoņi, viņi saprot, ka Krievijas atbrīvošana no Putina fašisma ir iespējama tikai tad, ja Ukraina gūst pilnīgu bezierunu uzvaru karā. Tāpēc vissvarīgākais uzdevums esot sekmēt šo uzvaru.

"Latvijas krieviem mūsu akcija dod iespēju skaidri un nepārprotami paust savu nostāju. Miers šajā karā ir iespējams tikai līdz ar agresora sakāvi. Krievijas atbrīvošana no putinisma sola drošību mūsu dzimtenei - Latvijai. Jā, krievvalodīgie pilsoņi Latvijā nav atbildīgi par svešas valsts prezidenta izdarībām. Tomēr mūsu akcija dod viņiem iespēju atklāti pateikt "nē" nevis kādam abstraktam karam, bet gan tiem, kas to izvērsa," uzskata viens no pretkara akcijas organizācijas komitejas locekļiem, Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijas līdzdibinātājs Sergejs Roze.