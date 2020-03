'Krēslu skandāls': Prezidenta kanceleja pieprasa VNĪ skaidrot mēbeļu iepirkumu

Valsts prezidenta kanceleja ir pieprasījusi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) skaidrot situāciju par iepirkumu Rīgas pils Čakstes kabineta krēsliem, kas pirms pieciem gadiem tika izgatavoti neatbilstošā izmērā un līdz ar to netika pieņemti lietošanā Rīgas pilī, teikts paziņojumā medijiem.

Valsts prezidenta kanceleja 2015. gadā Rīgas pils mēbeļu iepirkuma ietvaros bija samaksājusi VNĪ par jaunu, analogu reprezentācijas mēbeļu izveidošanu 9620 eiro, lai pēc vēsturiskajām skicēm tiktu izgatavoti krēsli Čakstes kabinetam.

Iepirkumu Čakstes kabineta krēslu iegādei veica VNĪ, VNĪ arī izstrādāja tehnisko projektu, noslēdza līgumu un pieņēma krēslus no tā izgatavotāja. Kanceleja, konstatējot, ka Čakstes kabineta krēsli ir neatbilstoši izmēriem un to izvietošana neļauj telpu izmantot reprezentācijas vajadzībām, tos nepieņēma lietošanā no VNĪ un nav pārņēmusi tos savā grāmatvedības uzskaitē.

Kopš 2016. gada kanceleja regulāri ir prasījusi aizstāt krēslus ar atbilstošiem, lietošanai derīgiem krēsliem. VNĪ bija apņēmusies kļūdu labot, līdz ar to kanceleja savā budžetā neplānoja papildu izmaksas krēslu iegādei. Savukārt 2019. gadā kanceleja aicināja atrisināt VNĪ šo ieilgušo jautājumu. VNĪ apņēmās izgatavot krēslus par saviem līdzekļiem, tāpēc kancelejas budžetā nav plānoti papildu līdzekļi izmaksām par šiem krēsliem, teikts paziņojumā medijiem.

Ņemot vērā, ka iepirkumu veic VNĪ, Valsts prezidenta kanceleja neesot piedalījusies iepirkuma procedūrā. Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis ceturtdien sazinājies ar VNĪ valdes priekšsēdētāju Renāru Griškeviču, aicinot skaidrot situāciju un iemeslus būtiskam krēslu izgatavošanas izmaksu sadārdzinājumam.

Jau ziņots, ka SIA "BDF" un SIA "Šusts" par 31 984 eiro Rīgas pilij izgatavos astoņu vēsturisko krēslu kopijas, liecina "Valsts nekustamie īpašumi" ar abiem uzņēmumiem noslēgtais līgums.

Iepirkuma nolikumā norādīts, ka krēslu karkass jāizgatavo no saplākšņa, kas nav plānāks par 10 milimetriem, savukārt pārējās krēsla daļas jāizgatavo no kvalitatīvas masīva ozola koksnes.

Paredzēts, ka krēsla krēslu tapsēšanai izmantos audumu "Dausman - 616 linen". Tas ir no krāsotiem diegiem dubultauduma pinumā austs audums ar reljefu zīmējumu veidojošu rakstu, kuru veido simetriskā, vienmērīgā ritmā izkārtoti ģeometriski elementi.