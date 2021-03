Krievija un Ķīna vakcīnas pret Covid-19 izmanto savas ietekmes palielināšanai, uzsver Sārts

Krievija un Ķīna tās zinātnieku radītās vakcīnas pret Covid-19 izmanto savas ietekmes palielināšanai citviet pasaulē, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Rīgā izvietotā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš skaidroja, ka vakcīnas pret Covid-19 patlaban pasaulē nav saražotas pietiekamā daudzumā, un daudz kur tās nav pieejamas vispār. Šādā situācijā ikvienam, kurš var piedāvāt iespēju nopirkt deficīta preci, ir zināmas priekšrocības, uzsvēra eksperts.

"To Ķīna diezgan daudz dara Āfrikā un citās vietās, un, protams, arī Krievija to dara, tai skaitā arī dažās Eiropas Savienības valstīs," Krievijas un Ķīnas tirgošanos ar savu zinātnieku izstrādātajām vakcīnām komentēja Sārts, nosaucot to par "vakcīnu diplomātiju".

Viņā arī norādīja, ka vakcīnas "Sputnik V" popularizēšanā Krievija ir iesaistījusi medijus, un daļa Latvijas iedzīvotāju šajos vēstījumos ir ieklausījusies.

"Protams, ir spēle uz kaut kādu sabiedrības daļu, kura jau ir noklausījusies no Krievijas televīzijas kanāliem par to, cik laba ir "Sputnik" vakcīna. Varbūt arī tas varētu būt patiesība. Bet tas, kur man ir iebildumi, ir par to [Krievijas mediju vēstīto], cik sliktas ir Rietumu vakcīnas," norādīja Sārts, aicinot tomēr vairāk vadīties zinātniskajos apsvērumos, neraugoties uz vakcīnas izcelsmes valsti.

Kā ziņots, Rēzeknes dome rosinājusi veselības ministru Danielu Pavļutu (AP) izskatīt iespēju Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt arī Krievijā izstrādāto vakcīnu pret Covid-19 "Sputnik V", "tiklīdz to apstiprinās" Eiropas Zāļu aģentūra (EZA), informēja domē.

Rēzeknes domē pie varas ir partija "Saskaņa". Domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča (S) parakstītajā vēstulē norādīts, ka pilsētas Sociālais dienests ir sācis darbu pie vakcinēšanas sarakstu gatavošanas. Darba procesā noskaidrots, ka gatava vakcinēties ir tikai trešdaļa Rēzeknes pansionāta klientu. Analizējot situāciju, pašvaldība esot noskaidrojusi, ka liela daļa no tiem, kas atteikušies, būtu gatavi vakcinēties ar Krievijas vakcīnu.

Rēzeknes pašvaldība uzskata, ka "nav pieļaujama vakcinācijas procesa politizācija un sabiedrības veselība ir galvenā prioritāte, līdz ar to "Sputnik V" vakcīnas izmantošana ir loģisks solis vakcinācijas kapacitātes palielināšanai un pozitīva rezultāta sasniegšanai cīņā ar Covid-19".

Latgalē arī citos ar Covid-19 saistītos jautājumos ir bijusi vērojama ļoti skeptiska attieksme, piemēram, Daugavpils slimnīcā pret koronavīrusu sākotnēji bija gatava vakcinēties ļoti neliela strādājošo daļa, lai arī pilsēta tobrīd bija viens no saslimstības smagāk skartajiem valsts reģioniem. Slimnīcas vadītājs tolaik pieļāva, ka pie vainas varētu būt cilvēku ietekmēšanās no dezinformācijas sociālajos tīklos.

Jau ziņots, ka EZA sākusi vērtēt Krievijas izstrādāto Covid-19 vakcīnu "Sputnik V", paziņojusi Amsterdamā bāzētā aģentūra. Savukārt Eiropas Komisija ir atzīmējusi, ka tai pašlaik nav plānu iegādāties vakcīnas no Krievijas.

Krievija reģistrēja "Sputnik V" augustā, vairākus mēnešus pirms Rietumu konkurenti reģistrēja savas Covid-19 vakcīnas un pirms lielu klīnisko izmēģinājumu sākuma, kas raisīja bažas ekspertu vidū. Jau krietni vēlāk medicīnas žurnālā "The Lancet" tika publiskots pētījums, kas liecināja, ka Krievijā izstrādātās vakcīnas efektivitāte esot 91,6%.