Krievijas militārais atašejs Covid-19 laikā Rīgā ballējas un rāda nepieklājīgus žestus

Marta beigās kādas privātmājas pagalmā Ķengaragā par spīti Covid-19 ierobežošanai ieviestajiem drošības pasākumiem notikusi saviesīga ballīte, kas piesaistījusi apkārtējo iedzīvotāju uzmanību ar skaļu mūziku, bet tās namatēvs bijis Krievijas militārais atašejs Latvijā Ruslans Ušakovs, liecina aculiecinieku iesūtītie fotoattēli un "Delfi" pārbaudītā informācija.

Pasākumā 27. martā piedalījušās aptuveni 10 personas, kas nav no vienas mājsaimniecības, apgalvo aculiecinieks. Uz minēto adresi pat izsaukta policija, taču pēc īsas sarunas ar nama saimnieku pie vārtiem likumsargi aizbraukuši bez tālākām darbībām.

Par iemeslu tam varētu būt apstāklis, ka pasākuma viesi vakarā prom devušies ar automašīnām ar diplomātiskajiem numuriem. Savukārt aculiecinieka fotogrāfijās rādām nepieklājīgu žestus, kā apliecina "Delfi" aptaujātie avoti, atpazīstams Krievijas militārais atašejs Latvijā Ruslans Ušakovs, domājams, vakara namatēvs.

Likumsargiem ir ierobežotas iespējas vērsties pret personām ar diplomātisko imunitāti. Tikmēr parastie pilsoņi par notiekumu pārkāpumu riskē ar sodanaudām.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāve Lāsma Greidāne portālam "Delfi" apstiprināja, ka uz konkrēto adresi Ķengaragā 27. martā saņemti divi izsaukumi par neatļautu pulcēšanos un, iespējams, Covid-19 ierobežojumu neievērošanu.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Uz pirmo izsaukumu RPP patruļa nav devusies, jo to jau darījusi Valsts policija (VP). Savukārt uz otro izsaukumu aptuveni pēc stundas nosūtīta tuvākā autopatruļa

"Norādītās privātmājas pagalmā tika sastapts Krievijas pilsonis. Vīrietis atklāja, ka pirms trim minūtēm no notikuma vietas esot devušies prom Valsts policijas darbinieki. RPP sazinājās ar Valsts policiju, kas vīrieša stāstīto apstiprināja. Savu pilnvaru robežās, aplūkojot privātmājas pagalmu, pārkāpumi netika konstatēti," informē RPP.

RPP neatklāj informāciju par apmeklēto personu datiem, tāpēc Greidāne atteicās komentēt, vai sastaptais Krievijas pilsonis bija Ruslans Ušakovs un vai viņš uzrādīja diplomātisko pasi.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Arī VP portālam apstiprina, ka saņēmusi informāciju par, iespējams, neatļautu pulcēšanos kādā Ķengaraga pagalmā.

"Policija reaģēja uz saņemto informāciju un uz norādīto adresi izbrauca patruļpolicijas ekipāža. Taču informācija neapstiprinājās, policijas ierašanās brīdī norādītajā adresē, pagalmā atradās personas no vienas mājsaimniecības," norāda VP pārstāve Ance Rozīte.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Uz jautājumiem par sastapto personu statusu un kā policija veica pārbaudi, Rozīte neatbildēja.

Savukārt aculiecinieks ir skeptisks par to, ka visas personas bijušas no vienas mājsaimniecības, atgādinot, ka viesi, no kuriem daļa redzama fotogrāfijās, vakarā prom devušies ar diplomātiskajām automašīnām, bet policisti īpašumā iekšā nav gājuši.

Krievijas vēstniecības Latvijā "Facebook" lapā redzams, ka viena no pēdējām Ušakova diplomāta aktivitātēm bijusi ziedu nolikšana pie Salaspils memoriālā un Vecajos garnizona kapos 11. aprīlī. Kā uzsvērts ierakstā, viss noticis "ievērojot sociālās distancēšanās prasības un visus nepieciešamos piesardzības pasākumus nelabvēlīgās epidemioloģiskās situācijas dēļ".

Šī nav pirmā reize, kad pulkvedis Ušakovs piesaistījis uzmanību saistībā ar Covid-19 drošības pasākumu iespējamu neievērošanu. Pērn septembrī LTV raidījums "Panorāma" ziņoja, ka pulkvedim Ušakovam līdzīga persona brīvi apmeklē sabiedriskas vietas, nelietojot sejas masku, lai gan pirms dažām dienām viņš bija atgriezies no Krievijas.

Saskaņā ar "Panorāmas" rīcībā esošo neoficiālo informāciju tolaik ar Covid-19 bijuši saslimuši divi Krievijas vēstniecības darbinieki.

Latvijas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris raidījumā skaidroja, ka diplomātiskās pases piešķirtās privilēģijas neievērot pašizolāciju vai citus drošības pasākumus būtu attiecināmas tikai uz gadījumiem, ja persona pilda savus tiešos diplomāta pienākumus, nevis kādas privātas darbības.

Savukārt Krievijas vēstniecība Latvijā norādīja, ka nekomentē jautājumus par diplomātisko misiju darbinieku veselību un privāto dzīvi.

Ruslans Ušakovs Krievijas militārā atašeja Latvijā amatu ieņem kopš 2019.gada sākuma. Latvijas Aizsardzības ministrijas vietnē publicētā informācija liecina, ka viņš ir dienējis Krievijas Aizsardzības ministrijas Signālizlūkošanas departamentā un Krievijas bruņoto spēku Maskavas Militārā apgabala Signālizlūkošanas centrā, kā arī bijis palīgs Krievijas militārajiem atašejiem Laosā un Singapūrā.

Foto: Aizsardzības ministrija/FLICKR

Kara mākslu Ušakovs apguvis Uļjanovskas militāro inženierzinātņu signālizlūkošanas skolā un Krievijas Federācijas bruņoto spēku Apvienotā štāba Militārajā akadēmijā.

Ārvalstu aizsardzības atašeju uzdevums ir veicināt un sekmēt divpusējo sadarbību starp pārstāvēto valsti un Latviju, skaidrots ministrijas vietnē.

Krievijas diplomātu darbība Rietumos bieži tiek vērota saistībā ar bažām par iespējamo spiegošanu, un militāro atašeju amatus vērotāji mēdz sasaistīt ar Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galveno pārvaldi (GRU), kas nodarbojas ar informācijas vākšanu militāro operāciju plānošanas vajadzībām.

No pēdējo gadu skaļākajiem notikumiem GRU vārdu saista, piemēram, ar bijušā izlūka Sergeja Skripaļa un viņa meitas indēšanu ar kaujas vielu "Novičok" Anglijā un apvērsuma mēģinājumu Melnkalnē.

Par to, ka diplomātiskais piesegs joprojām tiek izmantots Krievijas izlūkošanas un drošības dienestu interesēs, līdzīgi kā iepriekšējos gadus liecina arī jaunākais Satversmes aizsardzības biroja (SAB) ziņojums par 2020. gadu.

"Krievijas diplomātisko pārstāvniecību piesegā izvietotās izlūkošanas un drošības dienestu rezidentūras joprojām ir ārkārtīgi nozīmīgs Krievijas izlūkošanas mehānisms Rietumvalstīs. Galvenais rezidentūru uzdevums ir izlūkošanas informācijas iegūšana ar informācijas avotu un kontaktpersonu palīdzību, kas potenciāli var dot vislielāko citā veidā neiegūstamas informācijas pienesumu," teikts ziņojumā.

Pandēmijas apstākļos gan nedaudz mainījusies darba rutīna, skaidro SAB. Ja agrāk kontaktus ar interesējošām personām Krievijas izlūki salīdzinoši bieži uzsākuši publiskos pasākumos, tad pēdējā laikā sākotnējai saziņai biežāk tiek izmantoti e-pasti un sociālie tīkli, secināts ziņojumā.

Savukārt 2019. gada pārskatā SAB skaidroja, ka Ušakovs biežāk nekā amata priekšgājējs apmeklēja drošības un ārpolitikas tematikai veltītus pasākumus, kuru ietvaros veido sākotnējos kontaktus ar minēto jomu ekspertiem.

Sociālajos tīklos atrodamas fotogrāfijas, kur redzams, ka Ušakovs ticies ar tādiem vietējiem prokremliskajiem aktīvistiem kā Jevgēnijs Osipovs un Vladimirs Lindermanis.