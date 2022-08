Krievijas vēstniecībai joprojām vecā adreses plāksne; sodus piemērot neļauj Vīnes konvencija

Piecus mēnešus pēc Rīgas domes lēmuma, ar kuru Antonijas ielas posmam tika mainīts nosaukums, Krievijas Federācijas vēstniecības ēkai tā arī nav nomainīta adreses plāksne. Pašvaldība nevar sodīt vēstniecību par ielas nosaukuma plākšņu neizvietošanu pie vēstniecību ēkas, jo to neļauj Vīnes konvencija par diplomātiskajiem sakariem, portālam "Delfi" skaidroja Rīgas domē.

Lēmumu par nosaukuma maiņu Antonijas ielas posmam no Kalpaka bulvāra līdz Nikolaja Rēriha ielai, pārdēvējot to par Ukrainas neatkarības ielu, Rīgas dome atbalstīja ārkārtas sēdē 10. martā.

Šis lēmums tostarp paredzēja, ka Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jāizvieto ielas nosaukuma un to skaidrojošās zīmes. Savukārt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam tika uzdots veikt Ukrainas neatkarības ielas tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Pēc domē paustā, pašvaldība ir izgatavojusi atbilstošās ielas nosaukuma plāksnes un nodevusi tās Ārlietu ministrijas konsulārajam departamentam, kas var lūgt Krievijas Federācijas vēstniecībai tās izvietot.

Vienlaikus pašvaldība ir informējusi Ārlietu ministriju par to, ka ielas nosaukuma plāksnes pie Krievijas Federācijas vēstniecības nav nomainītas noteiktajā trīs mēnešu termiņā kopš lēmuma pieņemšanas.

Ārlietu ministrijā portālam "Delfi" apstiprina, ka tā savas kompetences ietvaros komunicē ar diplomātiskajām pārstāvniecībām un ir oficiāli informējusi Krievijas vēstniecību, kā arī nosūtījusi ielas nosaukuma plāksnes.

Ministrijā arī apliecina, ka Krievijas Federācijas vēstniecība Latvijā ir informēta par ielas nosaukuma un vēstniecības oficiālās adreses maiņu. Tāpat vēstniecībai ir norādīts uz pienākumu izvietot jaunās adreses plāksnes.

"Vienlaikus uz Krievijas vēstniecību līdzīgi kā citām diplomātiskajām pārstāvniecībām attiecas 1961. gada Vīnes konvencijā par diplomātiskajām attiecībām paredzētā diplomātiskā imunitāte, tādēļ jautājums tiek risināts, ievērojot Vīnes konvencijā noteikto," skaidro Ārlietu ministrijā.

Ministrijā arī norāda, ka ielu nosaukumu plākšņu izvietošana Rīgā ir pašvaldības kompetence. Tiesa, arī dome oficiālajā komunikācijā, atbildot uz kāda "Twitter" lietotāja jautājumu par to, vai Krievijas Federācijas vēstniecība ir sodīta par adreses plāksnes nenomainīšanu, paudusi, ka "šis jautājums tiek risināts starp Ārlietu ministriju un vēstniecību".

Lai arī adreses plāksne vēstniecībai tā arī nav nomainīta, portālam "Delfi" zināms, ka pasta sūtījumus vēstniecība jau patlaban saņem uz jauno adresi – Ukrainas neatkarības ielu 2.

Kā vēstīts, lēmums par ielas posma pārdēvēšanu pieņemts, lai paustu atbalstu Ukrainas suverenitātei, teritorijas nedalāmībai un virzībai uz Eiropas integrāciju, kā arī izteiktu visstingrāko atbalstu Ukrainas tautas varonīgajai cīņai, pretojoties Krievijas īstenotajam iebrukumam.

Līdzīgu soli spērusi Lietuvas galvaspilsēta Viļņa, pārsaucot ielu, uz kuras atrodas Krievijas vēstniecība, par Ukrainas varoņu ielu.