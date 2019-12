Kriminālvajāšanai izdotie Jurašs un Zakatistovs var atsākt piedalīties Saeimas darbā

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piektdien ir publicēts Satversmes tiesas (ST) 23. decembra spriedums, ar kuru par neatbilstošu valsts pamatlikumam atzīta norma, kas liedz kriminālvajāšanai izdotam Saeimas deputātam piedalīties parlamenta darbā.

Līdz ar to iepriekš dažādos procesos kriminālvajāšanai izdotie Saeimas deputāti Juris Jurašs un (JKP) un Atis Zakatistovs (KPV LV) no šodienas var atsākt piedalīties parlamenta darbā, izriet no ST pārstāves Kristiānas Plātes iepriekš skaidrotā.

Pirmdien ST par neatbilstošu Satversmei atzina normu, kas liedz kriminālvajāšanai izdotam Saeimas deputātam piedalīties Saeimas darbā, kā arī normu, kas liedz kriminālvajāšanai izdotam deputātam saņemt atalgojumu pilnā apmērā.

Attiecībā uz Saeimas deputātu Jurašu minētās normas par spēkā neesošām tika atzītas, sākot no 2019. gada 31. janvāra. Saistībā ar izdošanu kriminālvajāšanai kopš šā gada jūnija Saeimas darbā pilntiesīgi nevarēja piedalīties arī "KPV LV" deputāts Zakatistovs.

ST pārstāve Plāte pirmdien apliecināja, ka tiesas spriedums nozīmē to, ka arī citiem Saeimas deputātiem, kuri tikuši atstādināti no darba Saeimā, jo ir izdoti kriminālvajāšanai, ir tiesības pēc sprieduma spēkā stāšanās pildīt Saeimas deputāta pienākumus pilnā apmērā.

Minētais spriedums stājas spēkā dienā, kad tas tiek publicēts "Latvijas Vēstnesī", tātad piektdien.

Vienlaikus tieši šodien arī noslēdzas Saeimas rudens sesija, bet parlamenta ziemas sesija sāksies 2020. gada 9. janvārī. Tomēr Saeimas kārtības rullis paredz, ka arī sesiju starplaikā pēc nepieciešamības jebkurā brīdī var tikt sasaukta parlamenta ārkārtas sesija.