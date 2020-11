'Krīzes laikā atbalstu saņems visu nozaru pārstāvji' – valdība apstiprina jaunus nosacījumus

Lai vienkāršotu un paātrinātu atbalsta sniegšanu Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētiem uzņēmumiem, Ministru kabinets, otrdien, 24. novembrī apstiprinājis jaunus nosacījumus atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem un dīkstāves atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem.

Preses konferencē pēc valdības sēdes ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV) skaidroja, ka valdības sēde bija gara ar daudz diskusijām, bet pateicās kolēģiem par panākto vienošanos, kas sniedz skaidrību uzņēmējiem par to, ka līdz ar papildu ierobežojumiem atbalsts tiks sniegts. Ministrs uzsvēra, ka valdība precizējusi atbalsta mehānismus Covid-19 skartajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem, par ko jau bija agrāk panākta vienošanās.

Precizējumi ļaus palīdzēt lielākam skaitam uzņēmumu un darbinieku. "Mēs Ekonomikas ministrijā redzam, ka ar NACE kodien varētu rasties problēmas, jo nozares ļoti cieši savijas ar citām nozarēm. Uzņēmumiem ir gan preču piegādātāji, transporta un citu pakalpojumu sniedzēji. Ir svarīgi, ka mēs spēsim palīdzēt visai tautsaimniecībai, kam kritis apgrozījums," skaidroja Vitenbergs.Ministru kabinets lēma, ka abi iepriekšminētie atbalsta veidi būs pieejami visu nozaru Covid-19 ierobežojošo pasākumu skartajiem nodokļu maksātājiem. Atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020.gada 31. decembrim, portālu "Delfi" informēja Ekonomikas ministrijā.

"Esam izstrādājuši jaunus atbalsta noteikumus, lai atbalstu varētu saņemt ne tikai ārkārtas situācijā tieši skarto un slēgto uzņēmumu darbinieki, bet visi, kurus ir ietekmējuši valstī noteiktie Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumi. Atkārtoti izsludinot ārkārtējo situāciju, sabiedrības veselības aizsardzībai ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbību, tai skaitā darbinieku daļēju vai pilnīgu nodarbināšanu tādā apjomā, kā pirms ārkārtējās situācijas," uzsver Vitenbergs.

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid –19 krīzes apstākļos", valdība būtiski paplašināja atbalsta saņēmēju loku, kā arī izslēdza no tiem normas par dīkstāves atbalstu.

Līdz ar to valdības noteikumi nosaka kritērijus un atbalsta piešķiršanas kārtību atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai). Šim atbalstam varēs pieteikties jebkuras nozares darba devēji, kuriem vērojams apgrozījuma kritums 20% apmērā pret vidējo apgrozījumu šā gada augustā, septembrī un oktobrī. Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts darbiniekiem.

Tāpat valdība apstiprināja jaunus MK noteikumus "Noteikumi par dīkstāves atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos", kas nosaka kritērijus un kārtību dīkstāves atbalsta sniegšanai šādiem nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai; pašnodarbinātām personām (saimnieciskās darbības veicējiem, autoratlīdzības saņēmējiem) – to ienākumu kompensēšanai; patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai.

Šim atbalstam būs tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto 2020. gada atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 50 procentiem.

Atbalsts par dīkstāvi visās nodarbinātības formās būs ne mazāks kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Gan darbiniekam, gan pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.