Kučinskis JV piedāvājumu par enerģētikas ministrijas veidošanu nosauc par nekompetentu

Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) politiķis Māris Kučinskis "Jaunās vienotības" (JV) piedāvājumu par enerģētikas ministrijas veidošanu nodēvējis par nekompetentu, vai arī plānu iedzīvoties.

Kučinskis sociālajā vietnē "Facebook" norādījis, ka laikā, kad enerģētikas jautājums ir kļuvis svarīgs "kā nekad", visas valstis meklē jaunus instrumentus, kā efektīvāk nodrošināt tautsaimniecību un iedzīvotājus ar pieejamiem un samaksājamiem energoresursiem.

Politiķis atzīst, ka valdības vadītāja piedāvājums izveidot Enerģētikas, vides un klimata ministriju esot saprotams. Tieši tāpēc nedēļas sākumā "Apvienotā saraksta" politiķi prasījuši parādīt jaunās ministrijas saturu.

Esot saņemts 11 lapu apraksts par jauno veidojumu. Ministriju esot plānots veidot, pamatojot to ar 2020. - 2021.gada Eiropas Savienībā un Latvijā pieņemtajiem dokumentiem. Savukārt vārds "krīze" dokumentā netiekot pieminēts.

Ministrijas veidošanai paredzēts izņemt nosaukumam atbilstošās struktūras no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas.

Dokumentā esot iekopētas visas valsts budžeta attiecīgās, jau paredzētās fondu investīcijas, tostarp no Atveseļošanās fonda, Kopējās lauksaimniecības politikas un citas.

Kopumā jaunajā "hiperministrijā" plānots sakoncentrēt apmēram 60% no valstij pieejamajiem investīciju līdzekļiem, norāda Kučinskis, uzsverot, ka šo skaitli min.

Taču dokumentā neesot nekā par jaunās ministrijas misiju, vīziju, mērķiem un uzdevumiem. Neesot jaunās ministrijas darbības apraksta.

Toties tagad no "Jaunās vienotības" puses tiekot kultivēts stāsts par balto tēvu un ļaunajiem melnajiem spēkiem, kas neļauj īstenot šo projektu.

Kučinskis uzsver, ka pagaidām paliek neatbildēti būtiski jautājumi - vai nu piedāvājums ir nekompetence un profesionālisma trūkums. Un tad esot problēmas ar profesionāļiem valsts pārvaldē. Vai arī kāds, kura galvenais mērķis ir tikt pie naudas dalīšanas, ir izplānojis enerģētisko krīzi pārvērst par iedzīvošanās iespējām.

"Un tad žēl ir valsti ar šādiem standartiem," piebilst Kučinskis, norādot, ka sarunas par koalīcijas veidošanu turpinās.

JV un AS domstarpības par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu turpinās risināt pirmdien, 31.oktobrī.

Darbu pie sadarbības memoranda par darbu jaunajā valdības koalīcijā paredzēts turpināt JV un AS tikšanās reizē pirmdien plkst.9 JV birojā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 12-3.

Ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, AS ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu, secināms no JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paustā piektdien, 28.oktobrī, pēc JV un AS tikšanās.

Savukārt AS politiķis Edvards Smiltēns sacīja, ka sabiedrība un apstākļi prasa, lai AS un JV panāktu vienošanos arī vienīgajā atlikušajā punktā, kurā ir atšķirīgi viedokļi. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir izveidot valdību laikā, kad jārisina vairāki svarīgi jautājumi, tajā skaitā, energocenas un valsts drošība.

Smiltēns aģentūrai LETA apstiprināja, ka AS ir gatava pirmdien, 31.oktobrī, no rīta turpināt sarunas ar JV, lai līdz Kariņa tikšanās reizei ar Valsts prezidentu Egilu Levitu pirmdienas pēcpusdienā līdz galam tiktu panākta vienošanās par sadarbības memoranda tekstu. AS gan aicina sarunas rīkot trīspusēji, arī ar NA piedalīšanos.

Vaicāts par Kariņa teikto, ka vienošanās par jaunās ministrijas izveidi ir izšķirīga valdības veidošanā, AS politiķis Uldis Pīlēns paudis, ka "ultimātu valodā runāt nav pareizākais veids, kā runāt".

Tikmēr JV un Nacionālā apvienība par sadarbības memoranda tekstu vienošanos pēc būtības jau esot panākušas.