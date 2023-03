Kuģa nogrimšana Lielvārdē būtisku piesārņojumu Daugavas ūdeņiem nav radījusi, saka VVD

Kuģa "Līgo" nogrimšana Lielvārdē būtisku piesārņojumu Daugavas ūdeņiem pirmšķietami nav radījusi, informēja Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

No kuģa nelielā daudzumā noplūdusī degviela ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) iesaisti ir veiksmīgi savākta, izgriežot ūdens virsmas/ledus iesalušo daļu, savukārt pārējā degviela lokalizēta, izmantojot piesārņojumu savācošās bonas.

Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs pastāstīja, ka situācija patlaban ir stabila. Gan viņš, gan pašvaldības policija negadījuma vietu apseko vairākas reizes dienā. Līdzko būs kādi sarežģījumi, viņi informēs atbildīgos dienestus.

Žvīgurs informēja, ka kuģis satiksmei netiek izmantots jau vairākus gadus un ir kļuvis par vidi degradējošu objektu, tādēļ pašvaldība nav pagarinājusi nomas līgumu piestātnes izmantošanai. Pašvaldība jau pērn vairākas reizes lūgusi kuģa īpašnieci to aizvākt no piestātnes, taču viņai nav izdevies to izdarīt, un pagājušā gada decembrī viņa lūgusi atļauju pagarināt.

"Mēs saprotam, ka tik lielu kuģi nav iespējams ne tik ātri pārdod, ne arī aizvilkt no piestātnes, tādēļ esam īpašniecei nākuši pretī un ceram, ka jau šopavasar šis kuģis no Lielvārdes tiks pārvietots, vai arī jaunie īpašnieki radīs iespēju to apsaimniekot," pieļāva Žvīgurs, uzsverot, ka šis ir nelaimes gadījums, nevis ļaunprātīga rīcība.

Kā trešdien vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā", privātpersonai piederošais 21 metru garais un četrus metrus platais kuģītis sācis grimt, tā korpusam neizturot ledus radīto spiedienu un saplīstot.

Kuģīša īpašniece no komentāru sniegšanas raidījumam atteicās, taču notikuma vietā strādāja viņas pieaicināti eksperti, kuri novērtēja, vai nepastāv vides piesārņojuma riski.