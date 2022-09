Kukuļa izspiešanas lietā varētu būt iesaistīti "Attīstībai/Par!" politiķi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā lietā par apsūdzību safabricēšanu un mēģinājumu no kokrūpnieka, "Stiga RM" īpašnieka Andra Ramoliņa izspiest 100 000 eiro kukuli varētu būt iesaistīti politiķi no partiju apvienības "Attīstībai/Par!", izriet no cietušā teiktā.

Uz "TV3 Ziņu" jautājumu, vai noziedzīgajai grupai varētu būt saistība ar kādiem "Attīstībai/Par!" politiķiem, Ramoliņš atbildēja: "Tur varētu būt saistība, jā."

Viņš gan nenosauca konkrētu politiķu vārdus, jo parakstījies par informācijas, kas iegūta operatīvā ceļā, neizpaušanu.

TV3 raidījums "Nekā personīga", vēstot par šo lietu, iepriekš demonstrēja kadrus ar "Attīstībai/Par!" politiķi Edgaru Jaunupu. Arī raidījums gan nenosauca neviena politiķa vārdu.

Jaunups aģentūrai LETA apgalvoja, ka viņam nav nekādas saistības ar šo lietu un ka viņš nepazīst tajā minētās personas.

Kā ziņots, noziedzīgajā grupā ietilpa arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policisti.

Jau ziņots, ka KNAB augusta izskaņā veica kriminālprocesuālās darbības vairākos objektos, tostarp VID. Šīs izmeklēšanas darbības tika veiktas jūnijā sākumā sāktajā kriminālprocesā aizdomās par iespējamu kukuļņemšanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Kriminālprocesa laikā tika aizturētas trīs personas, bet vēl divām personām tika noteiktas tiesības uz aizstāvību. Divām no šīm personām tika piemērots apcietinājums.

KNAB sīkāku informāciju par šo lietu nesniedza, bet aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka lietā tika apcietināts VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kādas nodaļas vadītājs Intars Štālbergs. TV3 vēsta, ka viņš un otra apcietinātā persona drošības līdzekli pārsūdzēja, taču tiesa atteikusi to mainīt.

Ramoliņa uzņēmums "Stiga RM" pērn spējis būtiski audzēt apgrozījumu - no 24 miljoniem eiro 2020. gadā līdz 43 miljoniem pērn, liecina "firmas.lv" informācija. Arī uzņēmuma peļņa būtiski augusi - no nepilniem 2 miljoniem eiro līdz 9,4 miljoniem eiro 2021. gadā.

Raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka pagājušā gada rudenī uzņēmējs saņēmis signālus, ka pret viņu tiekot gatavota pasūtījuma krimināllieta. Pēc dažiem mēnešiem Ramoliņu tiešām uzmeklējusi Nodokļu un muitas policijas izmeklētāja un informējusi, ka pret uzņēmēja ģimenes uzņēmumiem esot sākts kriminālprocess.

"Man visus tos nosacījumus izstāstīja - arestēt visu, kas pieder mums, nevis kā juridiskām personām, bet kā fiziskām personām. Obligāti ir jāaiztur mani uz 48 stundām, tas ir pats, pats mazākais. Un lai pasūtījuma izpildes brīdī viss būtu nopludināts presei. Tas pats lielākais uzsvars bija uz šo maksimālo publicitāti. Jo tas var kaitēt mums kā uzņēmējiem," viņa rīcībā esošo informāciju izklāstīja Ramoliņš.

VID amatpersona uzņēmējam izteikusi piedāvājumu - ja viņš samaksāšot, varēšot vienoties par aizturēšanas laiku un kratīšanām un tām sagatavoties. Par to pieprasīti 100 000 eiro.

Uzņēmējs nav šaubījies, ka VID darbinieces stāstītais var piepildīties, jo par viņu bijušas savāktas ziņas, ko publiski nevarēja iegūt, piemēram, par jaunas rūpnīcas būvniecību, par lielu kredītu kārtošanu komercbankās un plānotām valsts garantijām. Uzņēmējam arī tikušas minētas slepenas detaļas par citām Nodokļu un muitas policijā esošām krimināllietām, kuras varējuši pārzināt tikai tie, kuri paši tās izmeklē.

Uzņēmējs piekritis tālākām sarunām ar VID darboņiem, bet par naudas prasīšanu ziņoja KNAB. Kukuļa izspiedēji pieprasīja, lai uzņēmējs nopērk divus jaunus telefonus un saziņa notiktu tikai caur tiem. Tālruņus bija jātur lidojuma režīmā un jāieslēdz tikai noteiktos laikos. Uz klātienes tikšanos uzņēmējam bija jāierodas vienam bez apsardzes, un katru reizi viņu pārmeklēja. Uz sarunām nācis viens un tas pats cilvēks, taču uzņēmējam nav bijis šaubu, ka grupā darbojas vairāki Nodokļu un muitas policijas darbinieki.

Kukuļa prasītājs tikšanos nozīmējis negaidītās vietās un negaidītos laikos, piemēram, uz slepenu sarunu ar VID amatpersonu uzņēmējam bija jāierodas arī kapos, kur teritoriju vēroja citi cilvēki, lai izslēgtu, ka uzņēmējam seko. Bijusi tikšanās, kad piesardzības nolūkos neviens nerunāja, bet VID amatpersona prasības rakstīja datora ekrānā.

Uzņēmējs piekritis naudu maksāt pa daļām, bet vilcinājis laiku. Tas bijis iespējams, jo kukuļa prasītājam par katru soli bijis jāvienojas ar pārējiem noziedzīgās grupas dalībniekiem.

Savukārt pats safabricētais kriminālprocess ticis maskēts no uzraugošajām iestādēm, vēstīja "Nekā personīga".

Pēc raidījuma rīcībā esošajām ziņām, apcietinājumā saistībā ar kukuļņemšanas lietu nonākusi arī VID darbiniece Inita Lūre, kura Finanšu policijā strādājusi no 2005. gada. VID viņa bijusi arī Pirmās izmeklēšanas daļas vadītāja vietniece.

Štālbergs dienestā strādājis kopš 2018. gada. Šī gada augustā īsi pirms aizturēšanas viņu paaugstināja amatā par Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vadītāju. Tagad viņš no amata pienākumu pildīšanas atstādināts.

KNAB kratīšanas notikušas arī vēl vienas VID amatpersonas - Jāņa Akmentiņa - mājās. Šis kādreizējais Valsts drošības dienesta darbinieks Nodokļu un muitas policijā strādāja par izmeklētāju.

Savukārt uzņēmējam esot zināms, kas stāvot aiz šī pasūtījuma - to esot atklājusi pati VID darbiniece, sakot, ka darbojas pie varas esoša politiskā spēka pazīstama "pelēkā kardināla" uzdevumā. Konkrētā pasūtītāja vārdu uzņēmējs tomēr nav atklājis, atsaucoties uz izmeklēšanas noslēpumu.

Prokuratūra ir apstiprinājusi, ka pret uzņēmēja Ramoliņa ģimenes uzņēmumiem patiešām bijis ierosināts safabricēts kriminālprocess. Prokurors šo Nodokļu un muitas policijas izmeklētāja nelikumīgo lēmumu divus mēnešus vēlāk atcēlis.

Nodokļu un muitas policija pret uzņēmumiem "Stiga RM", SIA "Vella kalpi" un citiem Ramoliņa ģimenes uzņēmumiem lietu bija sākusi 2022. gada maijā. Kā kriminālprocesa pamatojums bija norādīta izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kas neatbilda patiesībai.