Kultūras pasākumu rīkotāji varēs ilgāk pieteikt biļešu kompensācijas VKKF

Valdība otrdien, 7. decembrī, atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu pagarināt termiņu, kurā kultūras pasākumu rīkotāji var pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF), lai saņemtu biļešu naudas kompensācijas par atceltajiem pasākumiem vai epidemioloģisko drošības pasākumu izpildes nodrošināšanai anulētajām biļetēm uz kultūras norisēm.

Iepriekš pieteikumu iesniegšanai VKKF atbalsta programmā Covid-19 ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" bija noteikta līdz šā gada 6. decembrim.

Precizētie VKKF atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka atbalsts par skatītājiem atgrieztajām biļetēm uz pasākumiem, kas atcelti ārkārtējās situācijas laikā, tiek veikts 80% apmērā no biļešu cenas un var tikt saņemts šādos gadījumos:

par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem pasākumiem par biļetēm, kas pārdotas līdz 2021. gada 11. novembrim;

par publisku pasākumu norises aizliegumu laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim (atcelto pasākumu biļetēm, kas pārdotas līdz 2021. gada 20. oktobrim);

par ārkārtējās situācijas laikā notiekošu pasākumu biļetēm, kas pārdotas līdz 2021. gada 11. novembrim un pasākumu rīkotāji skatītājiem anulējuši biļeti samazinātā skatītāju skaita dēļ, lai kultūras norises telpā nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības.

KM atgādināja, ka no šā gada 15. novembra publisko pasākumu norisē tika noteikti jauni drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai – no 1000 uz 500 personām samazināts pieļaujamo apmeklētāju skaits un aizliegta stāvpasākumu norise.

Līdz ar to faktiski var notikt tikai kultūras pasākumi, kuros apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās un atkarībā no zāles konfigurācijas telpu faktiskā ietilpība ir 40-60%, ņemot vērā to, ka sēdvietas jāizkārto pamīšus pa divām – šaha galdiņa formāta, starp katrām aizpildītām paredzot vismaz divas brīvas sēdvietas.

"Kultūras pasākumu organizēšana daudziem kultūras norišu organizatoriem šobrīd ir kļuvusi ekonomiski neiespējama - saskaņā ar nozares sniegto informāciju, pie pasākuma aizpildījuma, kas ir tuvs 100%, organizators var gūt 5% līdz 20% peļņu no tā rīkošanas, savukārt organizējot pasākumu pie aptuveni 50% aizpildījuma, pasākums nes zaudējumus," skaidroja ministrijā.

Kultūras norišu organizatori ir spiesti atcelt pasākumus, kuru norise bija plānota no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim, tostarp Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumus, kuru pārcelšana norises tematikas dēļ nav iespējama.

Valdība jau oktobrī lēma ārkārtējās situācijas laikā atcelto pasākumu biļešu kompensēšanai novirzīt 1,8 miljonus eiro, tomēr atbalsta programma neparedz biļetes kompensēt pilnībā.