Kūtrim mediju un kultūras attīstība nekad nav bijusi prioritāte, pauž eksperti

Izskanējušās prognozes, ka nākamās valdības kultūras ministra amatā varētu tikt virzīts Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāvis Gunārs Kūtris raisījis bažas ne vien kultūras nozares pārstāvju, bet arī ministrijas paspārnē esošās mediju vides ekspertu vidū.

Kā trešdien vēstīja "Panorāma" potenciālās valdības Kultūras ministriju (KM) pārstāvētu bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, jurists Gunārs Kūtris, kurš līdz šim saistīts ar tiesu nozares amatiem, un politikā startējis 2014. gadā.

Sašutumu par viņu kā iespējamo Kultūras ministru pauž ne vien kultūras nozares pārstāvji, bet arī "Delfi" uzrunātie mediju eksperti. Bažas rada ne vien tas, ka kultūras nozare nekad nav bijusi ZZS prioritāšu lokā, bet arī iespējamā mediju darbības ierobežošana.

Baltijas Mediju izcilības centra direktore Gunta Sloga atzīst, ka ZZS kā politiskais spēks nekad nav izrādījis interesi par kultūras jomu, un tā nekad nav bijusi viņu prioritāte.

Viņa arī pauž, ka Kūtris kā kandidāts ministra amatam ir nepiemērots: "Jautājums par kandidātu – mēs varētu pieņemt, ka, ja ZZS šobrīd ir šī prioritāte – kultūra –, tad viņi izvēlētos izcilāko pārstāvi savās rindās vai ārpus tām, kādu [nozares] pārzinātāju. Par Kūtra kungu to nekādi nevar teikt, jo patiesībā viņš līdz šim nekādi nav sevi profilējis kultūras nozarē vai uzskatos par to. Mēs zinām, ka viņam ir daudz dažādu pretrunīgu izteikumu par valsti un valsts virzību kopumā, līdz ar to, protams, viņa nonākšana jebkurā amatā radītu bažīgu," pauž Sloga.

Tāpat viņa piemin slavenās "Rīdzenes sarunas" un Aivara Lemberga ietekmi politiskajā spēkā.