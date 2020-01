Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis lēmumu atstāt policiju pēc 40 gadiem dienestā pieņēmis pats nevis kāda ārēja spiediena dēļ, nākotnē ir atvērts jauniem piedāvājumiem un sadarbībai, bet patlaban nekā konkrēta viņa dienaskārtībā attiecībā uz jautājumiem par tālāko karjeru neesot, tā, runājot par savu aiziešanu no policijas, skaidroja pats Ķuzis.

Policijas priekšnieks sacīja, ka vienmēr ir lepojies ar savu lēmumu kļūt par policistu un, ieņemot jebkuru amatu policijā, kalpojis un pildījis likumā noteiktos uzdevumus pēc labākās sirdsapziņas un godprātīgi. "Policijas vadītāja amatā esmu astoņus ar pusi gadus, un tie pagājuši kā viena diena," noteica Ķuzis, piebilstot, ka izaicinājumi, esot amatā, bijuši vienmēr. "Vienmēr esmu bijis frontes pirmajās līnijās, neesmu baidījies no atbildības, no darba, apstākļiem vai situācijas, jaunu ideju virzīšanas. Pēdējos gados Valsts policijā daudz kas ir izdarīts," pauda ģenerālis. Kā piemērus viņš nosauca gan policijas resursu un funkciju izvērtēšanu, izstrādāto un pieņemto policijas jauno formastērpu, apstiprināto trafarējumu. Viņa ieskatā, šobrīd Valsts policija ir "gatava jaunam lēcienam un attīstībai", un, viņaprāt, to jāvada jaunam priekšniekam.

Vaicāts par personālijām, kas varētu pēc viņa ieņemt augsto amatu, Ķuzis sacīja, ka no viņa puses runāt par pēcnācējiem nebūtu korekti, jo tas ir iekšlietu ministra jautājums. Vienlaikus viņš apstiprināja, ka iekšlietu ministram ir ieteicis personas, kas varētu uzņemties atbildīgo amatu. "Esmu minējis tos cilvēkus. Veidojot komandu, vienmēr esmu pieaicinājis cilvēkus, kas ir gatavi uzņemties atbildību, izauguši par līderiem. Ir cilvēki, no kuriem izvēlēties, kas gatavi uzņemties atbildību," pauda Ķuzis. Zināms, ka divi no ieteiktajiem ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte.

Vaicāts par attiecībām ar iekšlietu ministru, kā arī vai izjutis spiedienu atstāt amatu, Ķuzis norādīja: "Esmu policists, vienmēr esmu pildījis pienākumus, attiecības esmu licis otrajā plānā. Galvenais jautājums ir par uzdevumiem – labāku policiju, drošāku policiju un drošāku sabiedrību. Jebkurai situācijai var atrast risinājumus, ar jebkuru cilvēku ir iespējas vienoties un atrast kompromisu. Es esmu izlēmis. Ja runājam par spiedienu, man grūti iedomāties, kas man varētu uzspiest kaut kādus lēmumus, kas man būtu jāpieņem."

"Kritika, ja ir argumentēta un saprātīga, mēs to pieņemam. Jautājums nav par to, ka es pēc kritikas būtu pieņēmis lēmumu," papildināja policijas priekšnieks. Tāpat, kā Ķuzis atzina portālam "Delfi", neesot nekādu citu ārēju faktoru, kas varētu ietekmēt viņa spēju turpināt pildīt policijas priekšnieka amatu.

Runājot par plāniem pēc darba policijā, Ķuzis sacīja: "Es esmu kalpojis cilvēkiem un esmu gatavs kalpot turpmāk." Jokojot viņš atzina, ka vēl nav gatavs auklēt un audzināt mazbērnus, bet gan gatavs jauniem izaicinājumiem. Patlaban gan viņam konkrētu plānu neesot. "Neesmu tā tipa cilvēks, kurš sīki izplāno, ko darīs no rīta. Nāks laiks, nāks padoms, esmu atvērts piedāvājumiem, sadarbībai. Esmu gatavs kalpot tālāk," pauda Ķuzis. Portālam "Delfi" Ķuzis sacīja, ka uz privāto sektoru vispār skatījies neesot.

Jautāts par iespējamu politisko karjeru, viņš atbildēja: "Politika un profesionālais darbs ir divas dažādas lietas. Par politiku neesmu īpaši domājis."

Ķuža padarīto ministrs vērtē pozitīvi, un novērtē, ka viņš ir bijis klāt policijai un valstij nozīmīgos brīžos, taču tagad ir jālūkojas uz priekšu, portālam "Delfi" norādīja iekšlietu ministra Sanda Ģirģena (KPV LV) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Beata Jonīte. Ģirģens patlaban vēl nevēlas diskutēt par nākamo priekšnieku, jo Ķuzim līdz 10. februārim vēl jāpilda savi pienākumi.

"Valsts policijas priekšnieks ir izteicis savu vīziju, un ieteikumi tiks ņemti vērā, bet lēmums būs ministra. Par tālāko procedūru komentārus vēl nevaram sniegt - kad tiks pieņemti tālāki lēmumi, tad arī tiks sniegta tālāka informācija," pauda Jonīte.

Jau ziņots, ka pēc gandrīz 40 gadu ilga dienesta Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis pieņēmis lēmumu atstāt dienestu ar šā gada 10. februāri. Par to viņš informējis arī iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu (KPV LV).

No Ķuža teiktā izriet, ka atstāt darbu dienestā policijā viņš nolēmis jau pērnā gada izskaņā. "Katra gada nogalē es izvērtēju padarīto, to, kas izdarīts un pārdomāju nākamajā gadā veicamos darbus. Pērnā gada nogalē es pēc gandrīz 40 gadu dienesta pieņēmu lēmumu atstāt dienestu," paskaidrojis Ķuzis.

Ģenerālis Ķuzis Valsts policijas priekšnieka amatu ieņem no 2011. gada 2. augusta. 2016. gada vasarā valdība pagarināja Ķuža amata termiņu uz pieciem gadiem. Līdz ar to viņam pilnvaras beigtos 2021. gada augustā.

Karjeras laikā darbojies Tukuma rajona Policijas pārvaldē, bijis Rīgas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks.