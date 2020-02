Ķuzis varētu startēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās

Bijušais Valsts policijas (VP) priekšnieks Ints Ķuzis varētu kandidēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no "Jaunās vienotības" saraksta, apliecināja Ķuzis.

Viņš norādīja, ka precīzāk par šo jautājumu tiks lemts trešdien, tomēr viņš neizslēdz iespēju kandidēt.

Ķuzis sarakstā būs ar 4. numuru, mikroblogošanas vietnē "Twitter" vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

LTV ziņo, ka Ķuzis šonedēļ esot atteicies no piedāvājuma kandidēt šajās vēlēšanās no "Gods kalpot Rīgai" saraksta.

