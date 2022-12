Labdarības maratonā 'Dod pieci!' saziedoti 804 384 eiro

Sabiedrisko mediju labdarības maratonā "Dod pieci!" šogad kopumā saziedoti 804 384 eiro, kuri tiks novirzīti Ukrainas bērnu atbalstam Latvijā, informēja Latvijas Radio.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau labdarības maratona laikā "Dod pieci!" partneris maratona norisē "Ziedot.lv" saņēmis 425 palīdzības pieteikumus ukraiņu bērnu, pusaudžu un jauniešu pamatvajadzību nodrošināšanai. "Dod pieci!" 158 stundu laikā uzklausījis daudzus ziedotājus, ekspertus, sabiedrībā zināmus cilvēkus un pašus ukraiņus, kas dalījās ar skaudriem pieredzes stāstiem un Krievijas kara šausmu liecībām.

"Ziedot.lv" sociālās palīdzības programmas vadītāja Baiba Drone uzsver, ka palīdzības pieteikumi tiks gaidīti arī pēc labdarības maratona beigām. Šogad saņemti lūgumi pēc elementārām lietām, tai skaitā ziemas apģērba, pārtikas, izglītības materiāliem, piemēram, grāmatām. Daudziem nepieciešama arī medicīniska palīdzība.

"Dod pieci!" rīkotāji - Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne un Latvijas Televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede - norāda, ka labdarības maratons "Dod pieci!" šogad ir ieguldījums Ukrainas uzvarai, kas noteikti būs.

Katru dienu "Dod pieci!" stikla studiju Vecrīgā apmeklēja dažādi viesi, tai skaitā ukraiņu ģimenes, kas dalījās savā pieredzē par to, kā ir bēgt no kara, doties bēgļu gaitās un sākt dzīvi citā valstī. Tāpat ik dienu tika uzklausīti arī paši ziedotāji un tie, kas jau līdz šim snieguši palīdzīgu roku ukraiņiem. "Dod pieci!" stikla studijā katru dienu viesojās arī eksperti un atbalsta sniedzēji, daloties pieredzē par Ukrainas bēgļu vajadzībām un nepieciešamo palīdzību.

"Dod pieci!" tēmas vēstnese, Latvijas Radio pastāvīgā korespondente Ukrainā Indra Sprance, labdarības maratona laikā regulāri sazinājās ar stikla studijas dīdžejiem, pastāstot arī par aktuālo situāciju Ukrainā.

Savukārt ētera personība Toms Grēviņš labdarības maratona "Dod pieci!" laikā noskrēja septiņus maratonus. Kopā skrienot, savākti 105 700 eiro, kas pieskaitīti labdarības maratona "Dod pieci!" kopējam ziedojumu čekam maratona izskaņā.

Tādi uzņēmumi kā "Printful", Rimi", "Latvijas Finieris", "Circle K", "Kronus" un internetveikals "M79.lv" noziedojuši vismaz 10 000 eiro.

Virs 1500 eiro ziedojumus veikuši daudzi uzņēmumi, piemēram, "Agerona", "Aloja-Starkelsen", biedrība "Blastiņš", "Dojus Latvija", "For lovers and trees", "Forma2", "Hannu-pro", "Hokeja akadēmija", "Inspired", "KPMG Baltics", "LAK 4", "Latakko", "Lielvārds", "Lursoft it", "Snores", "Stipro" un "TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs".

Savukārt ultra velobraucējs Arvis Sprude "Dod pieci!" laikā uzstādīja pasaules rekordu. Sprude un "If Apdrošināšana" Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam pienesa 22 750 eiro.

Ziedot "Dod pieci!" vēl iespējams līdz pat 31.decembrim "Circle K" degvielas uzpildes stacijās (DUS) visā Latvijā, kas tiek dubultoti - uzņēmums ziedojumam pievieno tādu pat summu, kādu cilvēki noziedo. Līdz "Dod pieci!" noslēgumam par ziedojumiem DUS un ziedojumiem no katra "Circle K" privātpersonām pārdotā degvielas litra kopējam mērķim tika pievienoti 48 187 eiro.

Tāpat līdz Zvaigznes dienai, 2023.gada 6.janvārim, ziedojumu labdarības maratona "Dod pieci!" šī gada tēmai var veikt arī "Ziedot.lv". Palīdzības pieteikumu ikviens var iesniegt mājaslapā "dodpieci.lv".

Jau vēstīts, ka labdarības maratons sākās 16.decembra plkst.8.05. Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti ukraiņu bērnu pamatvajadzībām - izglītībai, veselības pakalpojumiem un sociālajam atbalstam.

Latvijā patlaban uzturas vairāk nekā 35 000 ukraiņu bēgļu. Pēc Iekšlietu ministrijas aplēsēm, aptuveni 31% no viņiem ir bērni.