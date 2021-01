Labklājības ministre Petraviča izšķiras nolikt Saeimas deputātes mandātu

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) pieņēmusi lēmumu uz ministres pienākumu pildīšanas laiku nolikt Saeimas deputātes mandātu, portālu "Delfi" informēja ministres padomnieks Jānis Zariņš.

Petraviča ir vienīgā valdības locekle šajā Ministru kabinetā, kas jau divus gadus apvienoja Saeimas deputāta un ministra amatus, ko pieļauj likums. Spiediens izšķirties par vienu no amatiem pieaudzis pēdējā laikā, sabiedrībai un dažādu partiju politiķiem paužot bažas par Covid-19 izplatību sociālās aprūpes centros un ministres darba kvalitāti.

"Saeimas Prezidijam esmu nosūtījusi iesniegumu par Saeimas deputātes mandāta nolikšanu uz ministres pienākumu pildīšanas laiku. Šis nekad nav bijis ambīciju jautājums, bet gan vienmēr esmu iestājusies par partijas un frakcijas stabilitāti, jo tā ietekmē arī mūsu visu ministru darbu valdībā. Būdama deputāte, esmu labāk spējusi aizstāvēt savas nozares, ministrijas, valdības un citu ministru darbu Saeimā," paziņojumā medijiem vēsta ministre.

Labklājības ministre uzsver, ka šādu lēmumu bija pieņēmusi jau decembrī, kad valstī spēkā pieņēmās pandēmija, kas izrādījās daudz smagāka, nekā vasarā epidemiologi bija prognozējuši. "Ņemot vērā, ka partijas vadības jautājuma sakārtošanās ir ieilgusi, esmu nolēmusi negaidīt jaunu partijas valdes iecelšanu un situācijas noregulēšanos, bet koncentrēties ministres pienākumiem šajā nozīmīgajā laikā. Vienlaikus vakar frakcijā mēs pieņēmām svarīgu lēmumu – nepakļauties valdes ultimātam attiecībā par partnerību koalīcijā, bet palikt uzticīgi līdzšinējam kursam un valdības stabilitātei. Tas man bija izšķirošais faktors sava lēmuma pieņemšanai," uzsver Petraviča.

Petravičai noliekot Saeimas deputātes mandātu, nākamais "KPV LV" Kurzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ir Edgars Kronbergs, kam būtu jāstājas viņas vietā, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

"Delfi" jau ziņoja, ka partijas "KPV LV" Saeimas frakcija trešdienas, 27. janvāra, pēcpusdienā lēmusi savu parakstu no valdošās koalīcijas partiju sadarbības līguma neatsaukt, un tas nozīmē, ka valdībā paliek visi "KPV LV" deleģētie ministri un ka visi frakcijā esošie deputāti atbalsta šo valdību, preses konferencē pēc frakcijas sēdes pavēstīja Saeimas frakcijas vadītājs Māris Možvillo.

"Frakcijas lēmums ir savu parakstu no valdības partiju sadarbības līguma neatsaukt," teica Možvillo, atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu, kāda ir frakcijas atbilde partijas valdes pirmdien frakcijai izteiktajam aicinājumam atsaukt parakstu no sadarbības līguma pēc tam, kad tādu lēmumu pieņēmusi partijas valde. Tā frakcijai bija devusi 48 stundas laika izlemšanai un koalīcijas partneru informēšanai.

Savukārt uz žurnālistu jautājumu par Ramonas Petravičas (KPV LV) Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz laiku, kamēr pilda ministres pienākumus, kā to aicinājusi darīt partijas valde, Možvillo atbildēja, ka frakcijas sēdē tas ticis pārrunāts, taču lēmums par to jāpieņem pašai Petravičai. "Mēs savus ieteikumus aizsūtījām, bet lēmums par nolikšanu ir viņas rokās," sacīja Možvillo.

Frakcijas vadītājs gan neatklāja, kādi tieši bijuši ieteikumi Petravičai, jo tā "paliek frakcijas iekšējā lieta". "Lēmumu Ramona Petraviča pieņems pati patstāvīgi, mēs esam izteikuši savas pārdomas un priekšlikumus," teica Možvillo.

Možvillo arī atzina, ka darbu frakcijā turpinās deputāte Janīna Kursīte, kura no partijas izstājusies.

"Delfi" jau ziņoja, ka politiskās partijas "KPV LV" jaunā valde, kas ievēlēta decembrī vienā no partijas biedru sapulcēm un patlaban ir reģistrēta kā likumīga Uzņēmumu reģistrā, pirmdien, 25. janvāra, agrā rītā paziņojusi, ka atsauc savu parakstu un aicinājusi "KPV LV" Saeimas frakciju atsaukt savu parakstu no valdības sadarbības līguma un 48 stundu laikā informēt Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV). Frakcijas vadība gan apšaubīja šādu valdes rīcības likumību un savu lēmumu pieņems trešdien frakcijas sēdē, bet patlaban tās dienaskārtībā nav izstāšanās no valdības koalīcijas.

Partijas valde paziņojusi, ka tā nolēmusi atsaukt savu parakstu no sadarbības līguma un uzdevusi to darīt arī Saeimas frakcijai. "KPV LV" valdes locekļa Toma Andersona pirmdienas rītā portālam "Delfi" atsūtītajā valdes aicinājumā teikts, ka frakcija par sava paraksta atsaukšanu vai saglabāšanu lemj patstāvīgi, taču paraksta neatsaukšana tiks uzskatīta par atteikšanos pildīt partijas programmu.

Kā iemesls paraksta atsaukšanai no 2019. gada 23. janvāra sadarbības līguma teikts: "Politiskās partijas "KPV LV" valde uzsver, ka Latvijas politikā pastāvošā prakse slēgt šāda veida "koalīcijas līgumus" ir pretrunā ar labas pārvaldības un varas dalīšanas principiem. Šāda veida līgumi praksē būtiski apgrūtina Saeimas deputātu iespējas paust savu pārliecību un balsot pēc sirdsapziņas, būt objektīvi kritiskam gan pret valdības darbu kopumā, gan vērtējot atsevišķu ministru veikumu."

Valdes aicinājumā atgādināts, ka, piedaloties 13. Saeimas vēlēšanās, viens no būtiskākajiem "KPV LV" priekšvēlēšanu programmas solījumiem bija "koalīcijas līgumu" un "koalīcijas padomju" praksi nekavējoties izbeigt.

"KPV LV" Saeimas frakcijas vadītājs Māris Možvillo portālam "Delfi" sacīja, ka aicinājumu ir saņēmis, taču viņam par šādu valdes lēmumu ir pirmā dzirdēšana. Možvillo uzskata, ka, pirms valde lēma par šādu svarīgu deputātus un frakciju skarošu jautājumu, tai būtu bijis jābrīdina, ka tāda sēde paredzēta. Frakcijas vadītājam patlaban arī neesot izdevies no valdes locekļiem iegūt skaidrojumu, kāda bijusi šāda lēmuma argumentācija.

"Valdes rīcība ir destruktīva. Ja pieņem šādus politiski svarīgus lēmumus, vajadzēja ar deputātiem un frakciju pakonsultēties," saka Možvillo, kurš vēlas redzēt juridisko pamatojumu šāda lēmuma pieņemšanai.

Deputāts pastāstīja, ka trešdien frakcija savā sēdē šo jautājumu izvērtēs, bet pagaidām pirmdien sadarbības sanāksmē valdības partneri tiks informēti, ka saņemts šāds valdes aicinājums.

Brīdi vēlāk "KPV LV" frakcija izplatīja arī paziņojumu presei, ka Saeimas frakcijas dienaskārtībā nav izstāšanās no valdības koalīcijas.

"Partijas "KPV LV" valdes šī rīta paziņojums nav sabiedrības interesēs, un šādi nepārdomāti paziņojumi rada nestabilitāti valstī laikā, kad ir vajadzīga spēcīga un vienota valdība, ātri lēmumi un sabiedrības uzticēšanās. Man kā frakcijas vadītājam nav saprotams, kāpēc valde pieņem lēmumus, kas nav tās kompetencē, nepārrunājot tos ar Saeimas frakciju un esošajiem ministriem, kas sevi ir labi parādījuši ar darbiem. Katrā ziņā Saeimas frakcija nekad nav lēmusi un rosinājusi jautājumu par izstāšanos no valdības koalīcijas," teikts Možvillo paziņojumā.

"Šobrīd mēs jau vairāk nekā mēnesi gaidām no Uzņēmuma reģistra jaunās, leģitīmās valdes atzīšanu, kas tika ievēlēta pērn 12. decembrī, kurā piedalījās vairāk nekā puse biedru. Tāpēc šīs pagaidu valdes paziņojumus es kā frakcijas vadītājs nevaru komentēt, jo par leģitīmu vairums biedri uzskata otru biedru sapulci, kas tika sasaukta, ievērojot statūtos noteikto kārtību. Jāmin, ka šajā pagaidu valdē nav neviena frakcijas deputāta un ministra. Par tās reģistrēšanu mums ir radušies daudz jautājumu, piemēram, kāpēc Uzņēmuma reģistrs reģistrē valdi, kurā ir cilvēki, kas nemaz uz to brīdi nav partijas biedri," skaidroja Možvillo.

Valdes loceklis Toms Andersons sarunā ar portālu "Delfi" sacīja, ka valde šādu lēmumu pieņēmusi svētdien, 24. janvārī, turklāt frakcijas pārstāvji esot divas reizes divu nedēļu laikā aicināti uz tikšanos valdē, bet neesot atsaukušies.

"Mēs atsaucam savu parakstu, jo valde ieguvusi informāciju par frakcijas iesaisti balsu pirkšanā, kā arī esam vīlušies un neapmierināti, ka jau divus gadus frakcija nepilda partijas programmu," valdes nostāju skaidroja Andersons. Lūgts precizēt par "balsu pirkšanu", viņš detaļas nekomentēja, taču valdes rīcībā esot ieraksts, kur tāda saruna frakcijā fiksēta, un informācija tikšot arī nodota Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Par turpmāko rīcību Andersons teica, ka tagad valde gaidīs frakcijas lēmumu, jo tai dotas 48 stundas laika, lai izpildītu valdes aicinājumu un informētu arī sadarbības partnerus par paraksta atsaukšanu. Valde pati pagaidām negrasās informēt sadarbības partnerus valdībā.

"Mēs koncentrējamies uz to, lai frakcija pildītu partijas programmu un gaidām atskaiti par frakcijas padarīto," teica Andersons.

Jau vēstīts, ka Uzņēmumu reģistrs reģistrējis "KPV LV" 6. decembra biedru sapulcē lemto, līdz ar to politiskā spēka valdē vairs nav neviena Saeimā ievēlēta politiķa vai ministra. Tagad "KPV LV" valdē ir Toms Andersons, Elita Lazda, Artūrs Vējš, Agnese Zaļakmentiņa, Miks Vizbulis un Raimonds Nipers.

Savukārt 12. decembrī valdē tika ievēlēti Roberts Millers, Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Andersons, Māris Možvillo un Nipers. Šajā sapulcē "KPV LV" partija arī lēma mainīt nosaukumu uz "Par cilvēcīgu Latviju".

12. decembra sapulces lēmumi joprojām nav reģistrēti, un nepilnību novēršanai Uzņēmumu reģistrs devis laiku līdz 19. aprīlim.