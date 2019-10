Augstākā tiesa jeb Senāts septembra beigās atcēlis lēmumu, ar kuru Administratīvā rajona tiesa šā gada jūlijā atteicās pieņemt Ādažu poligonam piegulošā zemesgabala īpašnieces sūdzību par Aizsardzības ministrijas (AM) atteikumu kompensēt viņai mantiskos zaudējumus un nemantisko kaitējumu pēc incidenta šā gada 19. aprīlī, kad Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mācību laikā ārpus poligona sprādzis lādiņš izraisīja ugunsgrēku viņas kaimiņu īpašumā. Par viņas pieteikuma pieņemšanu izskatīšanai tagad jālemj Administratīvajai rajona tiesai.

"Delfi" jau rakstīja, ka Ādažu novadā privātā teritorijā aptuveni 150 metru attālumā no dzīvojamajām mājām sprāga militāro apmācību laikā raidīts prettanku lādiņš.

Negadījumā neviens necieta, bet aptuveni 600 kvadrātmetru platībā izdega izcirtums, savukārt aculiecinieks Andis, kurš ar dēlu sprādziena brīdī bija mājas pagalmā, teica, ka gaisa vilnis bijis tāds, ka pat viņš kā pieaudzis cilvēks īsu brīdi neesot sapratis, kas tas ir. NBS par notikušo tika sākta dienesta pārbaude.

Atsaka kompensāciju

Kā izriet no Senāta lēmuma, zemes īpašniece AM lūdza kompensēt mantiskos zaudējumus un nemantisko kaitējumu, bet ministrija 3. jūnijā šo lūgumu noraidīja. Viņa vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, taču 10. jūlijā pieteikumu tika atteikts pieņemt un lieta netika ierosināta. Atteikumu tiesa pamatoja ar to, ka "nav konstatēts prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība". Līdz ar to zemes īpašniecei nav no tiesību normām izrietošu subjektīvu tiesību prasīt zaudējumu atlīdzinājumu. Viņa par šo rajona tiesas lēmumu iesniedza blakussūdzību Senātā.

Senāts savā lēmumā secināja, ka Administratīvās rajona tiesas tiesnesis pamatoti norādījis, ka nav konstatēts ne prettiesisks administratīvais akts, ne faktiskā rīcība. Vispārīgi tas varētu būt pamats, kura dēļ tiesa var atteikt pieņemt pieteikumu. Senāta ieskatā, sievietes aprakstītā situācija varētu būt vērtējama citādi.