Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, 'Delfi' aptur iespēju komentēt rakstus

Pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai, kas rupji pārkāpj citas valsts suverēnās, kā arī starptautiskās tiesības, "Delfi" uz laiku aptur iespēju komentēt portāla latviešu un krievu valodu versijās publicētos rakstus. Šāds lēmums pieņemts, novērojot plašu dezinformācijas kampaņu izplatīšanos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau sākoties karam, "Delfi" komentēšanas iespējas atslēdza rakstiem, kas saistīti ar karadarbību, taču, turpinoties dezinformācijas kampaņu aktivitātēm, medijs nolēmis liegt komentēšanas iespēju visās sadaļās, kur varētu tikt izplatīta maldinoša informācija par notikumiem Ukrainā.

"Komentāru atslēgšana šobrīd ir nepieciešams solis, lai sociāli atbildīgi reaģētu pret plašajām dezinformācijas kampaņām, kuras var ietekmēt arī Latvijas informatīvo telpu," sacīja AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs.

Iepriekš vēstīts, ka, ņemot vērā Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, Latvijas Aizsardzības ministrija (AM) vērš iedzīvotāju uzmanību uz dezinformācijas un kiberuzbrukumu pieauguma risku Eiropā, tostarp arī Latvijā. AM pārstāvji uzsver, ka Latvijas kibertelpā šobrīd tiek novērota pastiprināta aktivitāte, kas saistāma ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ir novēroti vairāki kiberincidenti, taču situācija tiek kontrolēta, un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV sadarbībā ar incidentu skartajām organizācijām aktīvi strādā, lai novērstu to sekas.

Situācijai stabilizējoties, "Delfi" atgriezīs komentēšanas iespējas, tomēr pašlaik ir svarīgi nedot iespēju deszinformācijas izplatīšanai medijā, kas sasniedz lielu auditoriju Latvijā un ārpus tās robežām. "Mēs esam atbildīgi sabiedrības priekšā, lai šāda dezinformācija tiktu ierobežota," sacīja Kuzikovs.

Viņš piebilda, ka "Delfi", izmantojot uzticamus un pārbaudāmis avotus, turpinās vēstīt par notikumiem Ukrainā, lai informētu lasītājus un skatītājus par svarīgākajiem kara notikumiem.

Jau vēstīts, ka ceturtdienas rītā neilgi pēc Krievijas prezidenta Putina pavēles sākt "militāru operāciju" Ukrainā tajā no dažādām pusēm iebrucis Krievijas karaspēks.