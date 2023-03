'Lai partijas izlemj' – par atkārtotu kandidēšanu uz prezidenta amatu saka Levits

Atkārtota kandidēšana uz Valsts prezidenta amatu ir politiķu jautājums, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" akcentēja Valsts prezidents Egils Levits.

Amatpersona nepiekrīt apgalvojumam, ka patlaban viņš darbojoties aktīvāk, jo tuvojas Valsts prezidenta vēlēšanas. "Es strādāju visu laiku, un mana programma ir pilna līdz 8. jūlijam, kad beidzas mans mandāts," norādīja Levits, piebilstot, ka pēc mandāta noslēgšanās viņš kā ierindas pilsonis var nodarboties ar zinātni, komentēt un analizēt politiku, "kas arī ir laba un interesanta iespēja".

"Vai es varētu būtu kandidāts uz nākamo termiņu - to es nezinu, tas ir politiķu jautājums. Politiķi patlaban par to aktīvāk domā. Redzēsim, kas tur ir," pastāstīja Levits, atklājot, ka ar viņu jau runājusi virkne politiķu, taču sarunas bijušas neoficiālas.

"Es nespekulēšu, spekulēšana šajā gadījumā ir politiķu, žurnālistu, dīvāna ekspertu uzdevums, bet ne mans uzdevums. Redzēsim, kādu lēmumu pieņems attiecīgās partijas un frakcijas," par savu iespējamo kandidēšanu augstajam amatam pauda Levits.

Atbilstot uz jautājumu, vai viņš pats vēlētos atkārtoti ieņemt Valsts prezidenta amatu, Levits atzīmēja, ka līdz šim no politiķiem nav nācis formāls piedāvājums kandidēt, bet atbilde varētu būt tikai uz šādu formālu piedāvājumu. "Neformāli par to ir runāts, bet negribu jaukties, lai partijas pašas to izlemj," piebilda Valsts prezidents, akcentējot, ka, ja partijas uzskatīs, ka amata uzticēšana viņam būtu "jēdzīgi un labi", viņš to darīt, bet, "ja ir cits risinājums, arī ierindas pilsonim ir savas priekšrocības".

Komentējot sociālajos medijos izskanējušas runas par iespējamu kompromātu pret viņu, Levits uzsvēra, ka šādai kompromitējošai informācijai nevajadzētu būt, jo "tas viss ir vai nu izdomājums, vai ļaunprātīgas interpretācijas", kam viņš nepievērš uzmanību.

"Politiķiem ar to ir jārēķinās, un tas diemžēl pieder pie politiskā procesa. Es tam nepievēršu uzmanību, un saprātīgie cilvēki tam nepievērš uzmanību, jo tās ir muļķības, lai mēģinātu kaut ko ietekmēt. Latvijas sabiedrība un politiķi ir pietiekami saprātīgi, lai atšķirtu, kas ir nenopietni apgalvojumi," pauda Levits.