Lai spēcīgais vējš nekaitētu – 'Sadales tīkls' atgādina neaizmirst par drošību

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka trešdien, 18. decembrī, Latviju šķērsos spēcīgs vējš, kas brāzmās sasniegs spēcīgas vētras spēku. Vējš dažviet var izraisīt elektrotīkla bojājumus, tāpēc AS “Sadales tīkls” sniedz vairākus padomus, kas ļaus šādos nelabvēlīgos laika apstākļos ikvienam justies droši.

Uzņēmumā atgādina, ka tas nepārtraukti seko līdz meteorologu prognozēm un ikreiz, kad valstij tuvojas spēcīgs vējš, uzņēmums uzsāk darbu pastiprinātā režīmā.

Iespējamo elektrotīkla bojājumu novēršanai tiek piesaistīti papildu darbinieki, tiek mobilizētas speciālās tehnikas vienības, pārbaudīti instrumenti un ekipējums.

Nelabvēlīgos laika apstākļos uzņēmums sazinās ar pašvaldībām, lai nodrošinātu operatīvu komunikāciju un elektroapgādes atjaunošanas gaitu. Ikviens var būt drošs, ka nepieciešamības gadījumā elektroapgāde tiks operatīvi atjaunota, jo "Sadales tīkls" strādā visu diennakti neatkarīgi no laika apstākļiem.

Uzņēmumā iesaka, ka tad, ja vēja laikā mājoklī vai uzņēmumā pēkšņi pazūd elektrība, uzreiz nav jāmeklē tālrunis, lai par notikušo paziņotu "Sadales tīklam". Nepieciešams aplūkot mājas lapā sadalestikls.lv izveidoto daudzfunkcionālo karti, kurā, ierakstot īpašuma adresi, varēsi redzēt informāciju par elektrības pārtraukumu.

Tas nozīmē, ka par to zina arī AS "Sadales tīkls" un tas vairs nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

"Sadales tīkls" arī aicina noskaidro, kur atrodas drošinātāji, jo nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar automātslēdža vai ievada drošinātāja ieslēgšanu. Nepieciešams noteikti aplūkot, kur tas atrodas, lai gadījumā, ja pēkšņi pazūd elektrība, būtu iespējams to operatīvi atrast un pārbaudīt, vai tas nav izslēdzies.

Uzņēmumā uzsver, ka noteikti nedrīkst tuvoties gaisvadu elektrolīnijām un bīstamās situācijās jāzvana pa tālruņiem 8404 vai 112.

Vēja brāzmās var lūzt koki un to zari, īpaši, ja tie ir veci un bojāti. Savukārt gaisvadu elektrolīnijas vados ieķēries zars vai iegāzts koks var pārraut vadus un radīt apdraudējumu cilvēka dzīvībai.

Tādēļ gan koku, gan gaisvadu elektrolīniju tuvumā jābūt ļoti uzmanīgam. Šādos gadījumos notikuma vietai tuvoties nedrīkst, bet nekavējoties jāinformē "Sadales tīkls" vai Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot pa tālruni 8404 vai 112. Ja meteorologi sola nelabvēlīgus laika apstākļus, vienmēr jāpārliecinās, ka mobilais tālrunis ir uzlādēts.

Tāpat uzņēmums aicina portālā www.e-st.lv atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai vienmēr saņemtu informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar mājokli vai uzņēmumu.

Piemēram, ja vējš izraisīs bojājumu vidējā sprieguma elektrotīklā un "Sadales tīkla" rīcībā būs iedzīvotāja mobilais tālrunis vai e-pasts, informācija par reģistrēto bojājumu un plānoto elektrības piegādes atjaunošanas laiku tiks nosūtīta dažu minūšu laikā ar īsziņas vai e-pasta palīdzību.

Jau vēstīts, ka trešdien dienā teritorijas lielākajā daļā gaidāma vēja pastiprināšanās, pēcpusdienā ziemeļu rajonos brāzmās sasniedzot stipras vētras spēku.

Priekšpusdienā, sākot no jūras piekrastes, dienvidrietumu, rietumu vējš daudzviet Latvijā brāzmās sasniegs 20-23 m/s, bet pēcpusdienā ziemeļu rajonos pat 25-27 m/s.

Vēja pierimšana gaidāma ceturtdienas naktī.