Kas tas ir – Zīmolu tops? Kāpēc jāmīl zīmoli? Kāds ar to sakars portālam "Delfi"; ekskluzīvi latviešu valodā – "Delfi Plus" var izlasīt prominentā Krievijas neatkarīgā medija Republic.ru rakstus; kā "Delfi" palīdz skaidrot mūsdienu verdzības šausmas, ceļojot pa novadiem kopā ar filmas "Oļegs" veidotājiem. Šie temati 13. epizodē raidījumam "Lai spriestu, jāzina". Edgara Bāliņa prombūtnē to vadīs Andra Čudare.

Raidījumā "Lai spriestu, jāzina" – par to, ko dara "Delfi" redakcija. Tāpat dažādu sabiedriski politisku, sporta, kultūras un cita veida procesu vērtējums no tiem "Delfi" žurnālistiem, kuri ir "līdz ausīm iekšā" šajā informācijā.