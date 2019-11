Izcila kinojomas pārzinātāja par to, vai filma "Dvēseļu putenis" ir izdevusies; "Meži Latvijā" – viens no iespaidīgākajiem vizuālās stāstniecības darbiem, ko Delfi jebkad realizējuši; vai mums jābaidās no NATO un Turcijas attiecību saspīlējuma; kādas video tiešraides "Delfi" rīko svētku laikā – tas viss raidījuma "Lai spriestu, jāzina" 21. epizodē. Raidījumu vada Edgars Bāliņš.

Ir uzlikta jauna latiņa: filmas 'Dvēseļu putenis' recenzija

Meži Latvijā

Eksperti: NATO nevar atļauties zaudēt Turciju

Reportāža no svecīšu nolikšanas 11. novembra krastmalā

Raidījumā "Lai spriestu, jāzina" – par to, ko dara "Delfi" redakcija. Tāpat dažādu sabiedriski politisku, sporta, kultūras un cita veida procesu vērtējums no tiem "Delfi" žurnālistiem, kuri ir "līdz ausīm iekšā" šajā informācijā.