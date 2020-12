Laika apstākļi liedz savākt vai ierobežot no Būtiņģes noplūdušo naftu

Pašreizējos un tuvākajās dienās paredzamajos laika apstākļos ar viļņu augstumu jūrā (apmēram divi metri) nav iespējama no Būtiņģes termināļa Lietuvā nplūdušā naftas piesārņojuma savākšana vai norobežošana ar bonām, portālu "Delfi" informēja Valsts vides dienests (VVD).

Saskaņā ar Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošo informāciju pirmdien, 2020. gada 28. decembrī, Lietuvā no uzņēmuma "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes termināļa Baltijas jūrā noplūdusi no 1-2 tonnas jēlnaftas, atvienojoties termināļa cauruļvadam, pa kuru iepriekš tikusi sūknēta nafta. Noplūdušās naftas plankums jūrā ir aptuveni 3,7 km garš un 100 m plats, kas vēja un straumju ietekmē no Lietuvas ir nokļuvis Latvijā un virzās paralēli piekrastei 7 km attālumā no krasta.

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta (Krasta apsardzes dienests) veiktā naftas plankuma dreifa modelēšanas prognoze liecina, ka, ņemot vērā laika apstākļus, vēja un straumju virzienu, tuvākajās piecas diennaktīs naftas piesārņojums virzīsies gar Latvijas piekrasti apmēram līdz Ziemupei un tiks ienests tālāk jūrā. Šobrīd ir grūti noteikt vai un kāds daudzums no noplūdušās naftas nokļūs Latvijas piekrastē. Pašreizējos un tuvākajās dienās paredzamajos laika apstākļos ar viļņu augstumu jūrā ~ 2 m nav iespējama piesārņojuma savākšana vai norobežošana ar bonām.

VVD sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu strādā, lai noteiktu Latvijas teritorijā nonākušā naftas piesārņojuma apjomu. Pēc faktu noskaidrošanas VVD gatavos prasību piesārņotājam par videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Šis ir trešais gadījums, kopš Būtiņģes naftas termināla darbības sākuma 1999.gada rudenī, kad noplūdusī nafta ir nonākusi Latvijas teritorijā.

Būtiņģes naftas termināla peldošā platforma atrodas 1,3 km no Lietuvas-Latvijas robežas un 7,3 kilometrus no krasta.