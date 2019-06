Laikraksts: Daugavpils jaunieši sarkanarmiešu tērpos dzied 'atbrīvotājiem'

Pagājušajā nedēļā sociālajos tīklos satraukumu un neizpratni radīja tīmeklī atrasti foto ar Daugavpils skolēnu kori šā gada 9. maijā Uzvaras dienas svinībās Daugavpilī. Daļa fotogrāfijā redzamo jauniešu bija tērpušies sarkanarmiešu apģērbā, viņiem pie kājām uzraksts krievu valodā uz sarkana audekla "Slava atbrīvotājiem!", vēsta "Latvijas Avīze". Vienā pasākumā ar bērniem piedalījies arī mērs Andrejs Elksniņš.

Daugavpils izglītības pārvaldē norāda, ka šīs svinības pārvalde nav organizējusi, turklāt "dokumentālu apliecinājumu par izglītojamo dalību šajā pasākumā nav". Taču dome laikrakstam "Latvijas Avīzei" pieļāva, ka skolēni varētu būt piedalījušies šādā pasākumā, turklāt pat stundu laikā, taču vērsties pret to nekādi neesot iespējams, jo vecāki mēdz rakstīt iesniegumu par to, ka skola kavēta attaisnoti: ģimenes apstākļu dēļ.

Pārvaldes vadītāja Marina Isupova "Latvijas Avīzei" paskaidroja: "Es katru gadu skolu direktoriem atgādinu, ka nedrīkst laist bērnus uz šādiem pasākumiem. Taču ir bērni, kas tomēr uz skolu neatnāk, bet vecāku iesniegumu dēļ stundu kavējums ir jāattaisno." Viņa uzsvēra, ka audzināšanas process nenotiek tikai un vienīgi izglītības iestādē. "Ne vienmēr ģimenes nostādnes patriotiskās audzināšanas jautājumos atbilst skolas vai valsts nostādnēm. Dažos jautājumos skola ļoti minimāli var ietekmēt ģimenes tradīcijas un lēmumus," viņa skaidroja.

Skolās, kā Isupova norādīja laikrakstam, gan izglītības process notiekot atbilstoši izglītojamo audzināšanas, tostarp patriotiskās audzināšanas, vadlīnijām.

"Gorod.lv" vietnē publicētajās fotogrāfijās redzams, ka 9. maija pasākumā piedalās arī Daugavpils mērs saskaņietis Andrejs Elksniņš. Taču arī mērs par skolēniem neko nezinot, kaut "Latvijas Avīzei" pauda uzskatu, ka "nevar nevienam aizliegt piedalīties publiskos pasākumos". Jauniešu piedalīšanās 9. maija pasākumos nenozīmējot, ka Daugavpilī neesot patriotiskās audzināšanas. Viņš apgalvoja, ka "pie mums patriotiskā audzināšana ir augstākā līmenī nekā daudzās citās pašvaldībās". Pilsētas pašvaldība 9. maija svinības neesot organizējusi, bet pats Elksniņš tajās piedalījies, jo viņa vectēvs karojis, viņa ģimenē tā ir svētku diena, tas neesot apspriežams jautājums.

Kopumā Daugavpilī pat septiņas nevalstiskās organizācijas bija pieteikušās rīkot 9. maija pasākumus, un Elksniņš pieļāva, ka jaunie "sarkanarmieši" varētu būt saistīti ar Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrību.

Šīs biedrības vadītāja Larisa Zadohina atzina, ka jaunieši sarkanarmiešu tērpos tiešām bijuši no viņas pārstāvētās organizācijas. Taču viņa "Latvijas Avīzei" apgalvoja, ka tie neesot skolēni, bet gan pilngadīgi jauni cilvēki, kuri palīdzot Daugavpils veterāniem un gribējuši sagādāt viņiem prieku arī 9. maijā, dziedot kara dziesmas. Ar politiku tam neesot nekāda sakara. Viens no "kora" dziedātājiem gan noteikti neizskatās pilngadīgs. Jā, piekrita Zadohina, viens puisītis nav pilngadīgs, bet atnācis ar mammu. "Neredzu neko sliktu tajā, ka svinam atbrīvošanu no fašisma. 27. jūlijā atkal svinēsim: būs 75 gadi, kopš Daugavpils atbrīvota."