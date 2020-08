'Lampa' aicina piedzīvot sarunas 80 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā

Pavisam 80 kopā skatīšanās vietās un studijās no Liepājas līdz Balviem un no Bauskas novada līdz Mazsalacai, kā arī Vācijā un Lielbritānijā šogad ar mirdzēs sestais Sarunu festivāls "Lampa". To varēs piedzīvot no 2. līdz 5. septembrim tiešraidē, klātienē festivāla studijās Rīgā, Cēsīs un Rēzeknē un kopā skatīšanās vietās, kas būs atvērtas un pieejamas ikvienam interesentam, ievērojot noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, sola pasākuma organizētāji.

Kopā skatīšanās vieta – tā ir vieta jebkur Latvijā un pasaulē, kur svarīgas "Lampas" vērtības, jebkura brīvi pieejama vieta, kur iespējams sanākt kopā, kopā skatīties festivāla tiešraidi un veidot sarunu par šī gada pasākumiem, skaidro rīkotāji.

"Īpaši aktīvas ir bibliotēkas – vairāk nekā ceturtā daļa no visām kopā skatīšanās vietām, kur spīdēs šī gada "Lampa". Taču iesaistās gan kultūras un saieta nami un jauniešu centri, gan koncertzāles, skolas, krodziņi un kafejnīcas, un arī dažādas populāras ārtelpas, piemēram, rīdzinieku iecienītais Kalnciema kvartāls un teritorija pie Āgenskalna tirgus. Šī gada "Lampas" virstēma ir "kopā", un visa festivāla komanda patiešām ļoti priecājas, ka virstēma caurvīs ne tikai "Lampas" sarunas, bet izpaužas arī šādā kopīgā un aktīvā pašorganizēšanās procesā, padarot "Lampu" pieejamāku nekā jebkad," gandarījumu pauž festivāla direktore Ieva Morica.

Festivāla mājaslapā ir pieejama kopā skatīšanās vietu karte, kas līdz augusta beigām vēl tiks papildināta. Festivāla mājaslapā izvietotajā kartē tiks atzīmētas visas oficiālās "Lampas" skatīšanās vietas, lai ikviens varētu izvēlēties sev tuvāko un piemērotāko, kopā izbaudot šī gada festivālu.

Tāpat joprojām ir iespējams pieteikt savu kopā skatīšanās vietu, sazinoties ar Ilzi – ilze.samite@fondsdots.lv. Kopā skatīšanās vietu saimnieki šeit var atrast sīkāku informāciju par pieteikšanos.

Lai arī "Lampas" galvenā norises "vieta" šogad būs festivāla mājaslapa, kurā vienkopus pieejami visi šī gada pasākumi gan tiešraidēs, gan pēc tam arhīvā, daļa pasākumu būs atvērti arī apmeklējumam! Darbosies studija "Lampas" pastāvīgajā mājvietā Cēsīs (Vidzemes koncertzālē), kā arī Rīgā (kinoteātrī "Splendid Palace", Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Balasta dambī pie Swedbank ēkas) un Rēzeknē (Latgales vēstniecībā GORS), tāpat arī daļa pasākumu rīkotāju atvērs savus birojus, pagalmus un citas norises vietas. Tomēr jārēķinās, ka vietu skaits būs ierobežots. Pasākumus varēs apmeklēt, savu kārtu gaidot dzīvajā rindā un ievērojot distanci. Informāciju par katra pasākuma apmeklējuma iespējām meklējiet festivāla mājaslapā pie katra pasākuma apraksta.