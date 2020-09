'Lampas' politiķu disko uzstāsies arī Vīķe-Freiberga un Zatlers

Sarunu festivāls "Lampa" šogad notiks neierastā – digitālā formātā, tomēr arī šoreiz to noslēgs jau par tradīciju kļuvušais "Politiķu cepiens" – iespēja caur humoru paskatīties uz politiku. 5. septembra vakarā tiešraidē, kas būs redzama "Lampas" mājaslapā un portālā "Delfi", komiķi izaicinās četrus drosmīgus politiķus pajokot par sevi veselīga humora pilnā gaisotnē. Šogad notiks arī "Politiķu disko", – arī šoreiz piektdienas vakara ballītē politiķi solījuši stāties pie DJ pults, kur sastapsim gan bijušos Valsts prezidentus Vairu Vīķi-Freibergu un Valdi Zatleru, gan šobrīd aktīvus politiķus.

Pasaule mainās, Cepiens paliek!

"Lampas" drosmīgākā pasākuma daļa paliek nemainīga: 5. septembrī plkst. 21.15 uz skatuves kāps četri politiķi – izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ("Attīstībai/Par!"), kā arī Rīgas mēra amata kandidāti Oļegs Burovs (GKR) un Vilnis Ķirsis (V), kurus cepinās Rūdolfs Kugrēns, Anete Konste, Edgars Bāliņš un aktieris Jānis Kronis, kurš šogad pirmoreiz pievienosies "cepinātāju" komandai. "Uguni un garšvielas Cepienam piešaus tā vadītājs Jānis Skutelis," sola tā rīkotāji.

Mācēt pasmieties par sevi un ļaut to darīt citiem prasa pamatīgu uzdrīkstēšanos. Komiķi pa vienam "cepinās" politiķus, radošā un asprātīgā monologā izsakoties par viņu kāpieniem un klupieniem. Pēc tam politiķiem tiks dota iespēja teikt atbildes runu, paskatoties uz sevi un savu politisko darbību ar smaidu un vieglumu. Gatavojoties pasākumam, "cepināmie" jau atbildējuši uz pirmo iesildošo jautājumu – par kādiem aizvadītā gada darbiem un nedarbiem "cepina" paši sevi?

Šuplinska ceļ galdā vienu no košākajiem izteikumiem savā politiķes karjerā: "Mans izteiciens, ka nav man Pandoras lādes, ko piedāvāt LIZDA 2019. gada martā aktualizētajiem, gadiem nerisinātajiem algu pielikuma jautājumiem, izraisīja plašu ažiotāžu. Tai pašā laikā neviens nepaskatījās, ko mitoloģiski tas īsti nozīmē. Proti, jā, Pandora atvēra lādi, no tās izlauzās ļaunums, bet lādes apakšā palika cerība. Un otrs aspekts – manā izpratnē, ja kādu problēmu risina tikai ar naudu, tad īsti labs risinājums nesanāk. Tāpēc – vai nauda kā vienīgais risinājums, kā vienīgais motivētājs arī nav šāds ļaunums? Zemapziņa runāja ātrāk par apziņu..."

Savukārt Juris Pūce apcer paša rakstura īpašības: "Uzticos sievai kā savam lielākajam kritiķim – man ir divas īpašības, par kurām viņa nereti mēdz pasmieties. Esmu ar tādu teicamnieka sindromu, gribas visur būt gudrākajam, sagatavotākajam; otra – patīk aizrauties un gari runāt. Parasti par to tikai pasmejos, bet no viena brauciena uz reģioniem atceros gadījumu, kad uzstājos ar garāku, manuprāt, labi sagatavotu runu, bet vienā brīdī piefiksēju, ka īsti jau neviens neklausās. To sajūtu cenšos atcerēties katru reizi, kad kādā runā gribas vēl kādu minūti ilgāk paturpināt."

Ķirsis nāk klajā ar atzīšanos: "Kopš dzēsu nelielo mašīnas ugunsgrēku pie Bastejkalna, netieku laists klāt ugunij. Kolēģi baidās smēķēt manā klātbūtnē, jo domā, ka nodzēsīšu uguni. Virtuvē arī mani nelaiž. Nerunāsim par to, ka tieku vainots arī seriāla "Ugunsgrēks" bojāejā."

"Par ko es sevi "cepinu"? Piemēram par to, ka tā arī neesmu iemācījies dejot. Katru reizi, kad atkal esmu uzkāpis sievai uz kājas, mēģinot darīt kaut ko, kas līdzinās dejai, es sevi par to no sirds "cepinu". Un sievas skatiens arī "cepina"," no politikas distancējas Oļegs Burovs.

Pasākumam tiks nodrošināts tulkojums zīmju valodā.

Pie DJ pults – eksprezidenti, ministrs un jaunās paaudzes politiķes

"Labs politiķis ir tāds politiķis, kurš spēj aizraut un uzrunāt – arī tad, ja tribīnes vietā ir DJ pults," ir pārliecināti "Lampas" rīkotāji. Politiķu disko būs redzams redzams un dzirdams pasākuma mājaslapā, bet klausīties to būs iespējams Latvijas Radio 5 / Pieci.lv ēterā.

Piektdien, 4. septembrī, ikvienam būs iespēja novērtēt sešu Latvijas politiķu muzikālo gaumi, tiem iejūtoties DJ lomā. Ar Toma Grēviņa atbalstu politiķi mērosies ar saviem muzikālajiem spēkiem, pa pāriem sacenšoties ar, viņuprāt, labākajiem ballīšu gabaliem. Iejūtoties DJ lomā, muzikālajiem spēkiem no plkst. 22.30 mērosies eksprezidenti Vaira Vīķe-Freiberga un Valdis Zatlers, plkst. 23.10 – Rīgas mēra amata kandidāte Linda Ozola (JKP) un partijas "Progresīvie" valdes locekle Antoņina Ņenaševa, bet plkst. 23.50 – Saeimas deputāte Krista Baumane ("Attīstībai/Par!") un kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Jau ziņots, ka no 2. līdz 5. septembrim vēl neierastā laikā un formātā, bet ar ierastu vērienu un jaudu visā Latvijā un pasaulē sevi pieteiks sestais Sarunu festivāls "Lampa". Ar virstēmu "kopā" festivāls šogad apvienos nemainīgi plašu praktisku un globālu jautājumu loku – sākot no dzemdībām un beidzot ar ieteikumiem "zaļai" kapu iekopšanai.