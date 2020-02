Latiņa ir augsta: Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē par jauno amatu NATO

Baiba Braže NATO ģenerālsekretāra vietnieces amatam publiskās diplomātijas jautājumos pieteikusies pēc kolēģu mudinājuma. Latvijas vēstnieces Apvienotajā Karalistē apstiprināšanu augstajā amatā pavadīja Latvijas amatpersonu, ārvalstu diplomātu un citu apsveikumi sociālajos tīklos.

"Uzskatu, ka mana pieredze un zināšanas var palīdzēt visai aliansei," tā par augsto posteni NATO Braže sacīja sarunā ar portālu "Delfi". "Tā ir spēcīgākā aizsardzības alianse pasaulē un ir vienlīdz svarīga Latvijai un visai transatlantiskajai kopienai".

Par to, kādas būs prioritātes jaunajā darbā Braže pagaidām neizsakās.

Vēstnieces Apvienotajā Karalistē pienākumus viņa pildīs vēl dažus mēnešus līdz pārcelsies uz Briseli.

Ar Latvijas vēstnieci Apvienotajā Karalistē portāls "Delfi" Londonā tikās dienā, kad Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības. Todien Braže bija izvēlējusies simbolisku kakla lakatiņu ES zili dzeltenajās krāsā un tās dienas pēcpusdienā pie vēstniecības ēkas Notinghemas ielā mastā kolēģu pavadībā uzvilka svaigu ES karogu, nomainot iepriekšējo.

Vēstniece portālam "Delfi" atzina, ka pēc ārkārtīgi saspringtajiem gandrīz četriem gadiem Londonā ir gandarījuma sajūta. "Latvija ir zināma politiskajā, mediju, finanšu pakalpojumu un tehnoloģiju vidē, aug ekonomisko attiecību apjoms, ieviesta sadarbība starp Apvienoto Karalisti un Latvijas universitātēm, lai mūsu studenti labu izglītību un divus diplomus var iegūt Latvijā. Aktīvas ir diasporas organizācijas, kuru projektiem sniedzam regulāru atbalstu," Braže paskaidro.

Uzreiz pēc Bražes iecelšanas augstajā postenī NATO viņu sveica Valsts prezidents Egils Levits un arī citas valsts amatpersonas. Viņu vidū bija arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), kurš ierakstā tviterī norādīja, ka "esmu pārliecināts, ka viņas zināšanas un pieredze būs liela vērtība visai aliansei". Arī atzīmēja, ka "Latvijai tagad ir nozīmīgas pozīcijas ANO, Eiropas Savienībā un NATO. Prieks, ka mūsu cilvēku profesionalitāti augstu novērtē!"

Congratulations to Ambassador @BaibaBraze on her appointment as Assistant Secretary General of NATO for Public Diplomacy! I am confident that her knowledge and experience will be great asset for the whole Alliance! Proud of Baiba and wish her all the best in her new job! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 29, 2020

Sabiedrisko mediju portāla "lsm.lv" pārstāvis, "eng.lsm.lv" portāla vadītājs Maiks Koljers savukārt ar sāju humoru tviterī norādīja "Talants jau pamet Apvienoto Karalisti. Taču, nopietni runājot, viņa ir izcila diplomāte ar cilvēcisku pieeju, tas NATO būs liels ieguvums."