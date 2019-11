Latkovskis: mediju īpašniekiem jābeidz uzņēmumu finanšu situāciju kārtot uz darbinieku rēķina

Pēc mediju grupas "All Media Baltics" paziņojuma par LNT un TV3 ziņu dienestu apvienošanu Latvijas mediju vide piedzīvo satricinājumu līdzīgu tam, kāds bija pēc laikraksta "Diena" nonākšanas neskaidru investoru rokās, tā šodien frakcijas ārkārtas sēdē, tiekoties ar LNT un TV3 ziņu dienestu darbiniekiem, Latvijas Žurnālistu asociācijas vadību un NEPLP pārstāvjiem, secināja partiju apvienības "Jaunā Vienotība" frakcijas deputāti.

"Šobrīd mēs piedzīvojam absurdu situāciju – politiskajā līmenī ir pieņemti visi lēmumi, lai sabiedriskie mediji izietu no reklāmas tirgus un tiktu uzturēti par publiskajiem līdzekļiem, bet jau šobrīd ar labu peļņu strādājošs komercmediju īpašnieks tajā pašā brīdī atbild ar darbības sašaurināšanu, turklāt tieši uz ziņu dienesta rēķina. Šādu satricinājumu Latvijas mediju vidē jau esam piedzīvojuši un sekas izjūtam joprojām," norāda Ainars Latkovskis, "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs.

Sanāksmes dalībnieki bija vienādās domās, ka sabiedrības interesēs ir profesionālu mediju veidots kvalitatīvs un daudzveidīgs ziņu un analītiskais saturs, tādēļ politiķu uzdevums primāri ir risināt divas ilgstoši nerisinātas problēmas – ir jāsakārto mediju nozarē strādājošo cilvēku sociālā nodrošinājuma jautājums, kā arī jāpārskata kritēriji, pēc kuriem Mediju atbalsta fonds piešķir finansējumu projektiem medijos.

Tāpat viens no nākamajiem politiķu dienas kārtības jautājumiem būs tā dēvētā digitālā nodokļa ieviešana starptautiskajām interneta platformām.

"Jau nākamnedēļ partiju apvienības "Jaunā Vienotība" frakcija tiksies ar Finanšu ministrijas ekspertiem, lai, ņemot par pamatu žurnālistu nozares profesionālo organizāciju ieteikumus, sagatavotu priekšlikumus, kā izskaust situāciju, ka mediju īpašnieki uzņēmumu finanšu situāciju kārto uz darbinieku rēķina, cilvēkus medijos nodarbinot uz autoratlīdzības līgumu pamata," norāda Latkovskis.

Frakcija arī aicinās par mediju politiku atbildīgās institūcijas sniegt priekšlikumus Mediju atbalsta fonda darbības uzlabošanai – lai caur to finansētu kvalitatīvu žurnālistiku, fondam būtu jāpārskata kritēriji, pēc kuriem tiek izvēlēti atbalstāmie projekti, jāpaplašina atbalstāmo tēmu loks, platformas informatīvā satura izplatīšanai. Mediju fonds ir būtisks atbalsta punkts valsts pasūtījumā analītisku raidījumu veidošanai latviešu valodā un viedokļu dažādības nodrošināšanai.

Jau vēstīts, ka piektdien mediju grupā "All Media Baltics", kas paziņojusi par telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu apvienošanu, sākta darbinieku atlaišana.

Latvijas Žurnālistu asociācijas valde publiskā paziņojumā skaidroja, ka ziņu dienesta slēgšana ir sliktākais notikums Latvijas elektronisko mediju nozarē pēdējā desmitgadē.

"Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nav uzskatījusi par vajadzīgu risināt mediju vides problēmas, tā vietā koncentrējoties uz savām attiecībām ar konkrētiem medijiem un to vadītājiem. Reaģējot uz ziņām par LNT ziņu dienesta slēgšanu, dzirdamas plakanas frāzes par informatīvās telpas drošību, ļauno spēku ieinteresētību, sabiedrisko mediju stiprināšanu. Tas pats, kas tiek atskaņots jau ilgu laiku," minēts LŽA paziņojumā, kurā organizācija aicina pāriet no runāšanas pie darbiem un izdarīt konkrētas lietas, tostarp LŽA aicina "All Media Baltics" ziedot daļu savas pērnā gada peļņas, izmaksājot pienācīgas kompensācijas darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības neturpināsies.

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.