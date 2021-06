Latvijā 99% vakcinēto ierodas arī pēc otrās potes pret Covid-19

Latvijā otro vakcīnas pret Covid-19 devu ierodas saņemt 99% pirmās vakcīnas devas saņēmēju, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva.

Kā norādīja Vasiļjeva, šis rādītājs tiek regulāri monitorēts, tomēr informācijas par citu valstu statistiku nodaļai neesot.

Savukārt amerikāņu medijs CNN ziņo, ka ASV vairāk nekā viens no 10 cilvēkiem neierodas saņemt otro vakcīnas devu. Šis fakts izraisa bažas, jo Covid-19 delta variants, kas iepriekš zināms kā Indijas Covid-19 paveids, strauji izplatās.

Ziņots, ka vasarā sarūkot vakcinēšanas aktivitātei, līdz rudenim sasniegt pūļa imunitātei no Covid-19 nepieciešamos 70% vairs nešķiet tik reāli, šorīt intervijā Latvijas Radio atzina veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Līdz šim Latvijā vakcinēti vairāk nekā 643 763 cilvēki, bet vakcinācijas process pabeigts, saņemot otro vakcīnas devu vai "Johnson&Johnson" vakcīnu "Janssen", vismaz 509 432 cilvēkiem, liecina NVD dati.

Jau ziņots, ka, sākot ar 2020. gada 28. decembri, Latvijā uzsākta vakcinācija pret Covid-19. Pirmie potes saņēma lielo slimnīcu darbinieki, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3. aprīlī darbu uzsāka speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri vairākās Latvijas pilsētās. Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, savukārt no 17. maija – arī 16 gadus sasnieguši jaunieši, bet no 2. jūnija – arī bērni no 12 gadu vecuma.