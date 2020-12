Latvijā apstiprināti 1145 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi; 20 cilvēki miruši

Pēdējā diennaktī veikti 12 155 Covid-19 testi, reģistrēti 1145 jauni saslimšanas gadījumi, bet 20 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viens mirušais bijis vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs vecumā no 60 līdz 70 gadiem, divi vecumā no 70 līdz 80 gadiem, desmit vecumā no 80 līdz 90 gadiem, trīs vecumā no 90 līdz 100 gadiem, viens vecumā no 100 līdz 105 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 9,4%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 33 484 cilvēki.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikti 12 155 Covid-19 izmeklējumi;

▫️reģistrēti 1145 jauni inficēšanās gadījumi; — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 23, 2020

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību. Tāpat līdz 11. janvārim nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

Arī Latvijas veselības aprūpes jomā 10. decembrī tika izsludināta ārkārtas situācija.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) pirmdien, 21. decembrī, paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas uzsākšanai tuvākajās dienās.

Pirmajā piegādē Latvijā varētu nonākt 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devas.

Plānots, ka Latvija vakcīnas saņems 26. decembrī. Savukārt 28. decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem.

Plānots, ka 28. decembrī sāksies vakcinācija, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.