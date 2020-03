Latvijā apstiprināti jau seši saslimušie ar 'Covid-19'

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) saņēmis informāciju vēl par trīs apstiprinātiem "Covid-19" saslimšanas gadījumiem, informēja SPKC.

Visi saslimušie lidojuši 7. marta reisā "BT-630" Milāna-Rīga. Tiks uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana un apzinātas kontaktpersonas, norāda SPKC.

Pēdējās diennakts laikā veikti 22 izmeklējumi, kopā no 29. janvāra veikti 244 izmeklējumi uz aizdomām par "Covid-19" saslimšanu, Latvijā apstiprināti seši saslimšanas gadījumi.

Pirmais pacients jau atbrīvojies no vīrusa, pēdējie pieci gadījumi saistīti ar ceļojumu uz Itālijas kūrortu Červīnija, kuri atgriezušies Latvijā 7. martā, pirmdien LTV raidījumā "Rīta panorāma" informēja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Perevoščikovs norādīja, ka pieci pēdējie saslimušie inficējušies jau Itālijā.

Līdz šim mājas karantīnā atrodas vairāk nekā 100 cilvēki, kas atgriezušies no slimības skartajiem reģioniem, norādīja Perevoščikovs.

Tāpat viņš aicināja visus, kas atgriezušies no slimības skartajiem reģioniem, izvairīties no kontakta ar gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem, kam ir hroniskas slimības, lai izvairītos no iespējamas slimības tālākas nodošanas.

Jau ziņots, ka svētdien, 8. martā, SPKC epidemiologi saņēma informāciju par apstiprinātu otro un trešo "Covid-19" gadījumu Latvijā.

Saslimusī inficējusies Itālijas kūrortā Červīnijā, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Sieviete ar tūristu grupu tur pavadīja laiku no 29. februāra līdz 7. martam, informēja Perevoščikovs. Trešais gadījums apstiprināts svētdien vakarā - tas ir otrās saslimušās ģimenes loceklis.

No Itālijas viņa atgriezās sestdien, 7. martā, ar lidsabiedrības "airBaltic" reisu Milāna-Rīga, reisa numurs – "BT630", informēja Perevoščikovs. Perevoščikovs norādīja, ka reisā bija 39 pasažieri, no kuriem 25 ir Latvijas pilsoņi.

"Visiem pasažieriem būtu noteicama divu nedēļu karantīna mājās," rekomendēja epidemiologs, kas nozīmē divas nedēļas ģimenes ārsta uzraudzībā novērot savu veselību. Perevoščikovs atgādināja, ka aizdomās par saslimšanu, jāzvana 113.

Lai lemtu par turpmāko rīcību saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatību Eiropā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sasaucis Krīzes vadības padomes sēdi, kura notiks pirmdien, 9. martā, pulksten 17.

2. martā Latvijā apstiprināts pirmais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums. Saslimusī sieviete ieradusies Rīgā ar lidmašīnu no Minhenes, sākumā apmeklējot Milānu.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.