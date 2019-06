Latvijā ar atceres pasākumiem piemin 14. jūnija deportāciju upurus

Pagājuši jau 78 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijām. Visā Latvijā piektdien ar atceres un piemiņas pasākumiem piemin Padomju Savienības masveida deportācijas, kurās cieta vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Pieminot Komunistiskā genocīda upurus, 14. jūnijā notiks vairāki pasākumi – konference, piemiņas brīži Šķirotavas un Torņakalna stacijās, koncerti, gājiens no Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rātslaukumā līdz Brīvības piemineklim un ziedu nolikšanas ceremonija.

Pieminot 78. gadadienu, kad uz Sibīriju tika aizvesti gandrīz 4000 Latvijas bērnu, 14. jūnijā tiks rīkots koncerts un konference "Aizvestajiem".

Pulksten 10 Rīgas pilī uzrunas teiks Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK), veselības ministre Ilze Viņķele (AP) un citi. Savukārt pēc konferences kopīgi tiks nolikti ziedi pie Pils laukumā esošā pieminekļa "Bārenīte".

Pulksten 10 pie Šķirotavas stacijas notiks piemiņas pasākums, vēlāk, pulksten 15 šāds pasākums būs arī pie Torņakalna stacijas. Jau tradicionāli notiks gājiens no Okupācijas muzeja, ziedu nolikšanas ceremonija un svinīgā goda sardzes maiņa pie Brīvības pieminekļa. Ap pulksten 13 notiks svinīga ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.

Pulksten 18 Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā notiks bezmaksas koncerts, kurā varēs dzirdēt latviešu komponistu dziesmas kora "Sõla" izpildījumā.

Genocīdu upuru piemiņas dienai veltītā koncertā "In memoriam" pirmo reizi Latvijā varēs dzirdēt komponista Riharda Dubras kompozīciju "Adagio appassionato". Dubras kompozīcija radīta 2012. gadā pēc orķestra "American wind symphony orchestra" pasūtījuma un Latvijā būs dzirdama pirmo reizi. Koncerts "In memoriam" notiks 14. jūnijā pulksten 19 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Kori "Rīga" vada diriģentes Evita Taranda un Zane Zilberte, orķestri "Rīga" - Valdis Butāns, bet Carnikavas jaukto kori - Jurģis Cābulis.

Atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Rīgas Latviešu biedrība, 2019. gada 14. jūnijā pulksten 19 RLB Zelta zālē, rīdziniekiem un Rīgas viesiem piedāvā komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja Eglīša kantāti "Dievs, Tava zeme deg!". Koncertā piedalīsies jauniešu kamerkoris Fortius (diriģente profesore Māra Marnauza), solisti Mihails Čuļpajevs (tenors), Andris Gailis (baritons), profesors Ventis Zilberts (klavieres), Roberts Hansons (ērģeles), esejas - ievadvārdu autors - Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs Arvīds Bomiks.

Piektdien, godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, Liepājā notiks vairāki atceres pasākumi, lai pieminētu un noliektu galvas to priekšā, kas pārdzīvojuši izsūtījuma un cietuma šausmas. Pulksten 17, piemēram, sāksies svētbrīdis Liepājas Centrālkapos pie deportēto piemiņas akmens. Pēc svētbrīža dalībnieki ar autobusu dosies uz Liepājas muzeju, Kūrmājas prospektā 16/18, kur pulksten 18.15 sāksies represēto piemiņai veltīts koncerts "Klusu rokas uzliekam brīvās Latves karogam".

Ceturtdien, 13. jūnijā, aizsardzības ministrs Artis Pabriks devās reģionālajā vizītē uz Gulbeni, kur apmeklēja Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu. Savukārt reģionālās vizītes turpinājumā, 14. jūnijā, aizsardzības ministrs piedalīsies Zemessardzes 25. kājnieku bataljona Madonas rotas atbalsta punkta svinīgajā atklāšanā.

Tāpat 14. jūnijā pulksten 14.30 aizsardzības nozares vadība piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākumā Gulbenes dzelzceļa stacijas laukumā un Litenes kapos.

Jau ziņojām, ka saistībā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem Rīgā 14. jūnijā no pulksten septiņiem līdz pulksten 14.30 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt (izņemot operatīvos transportlīdzekļus, diplomātiskā korpusa transportlīdzekļus, NBS Militārās policijas transportlīdzekļus un transportlīdzekļus ar Valsts drošības dienesta atļaujām), kā arī atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu; Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 m garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu; Brīvības laukumā.

Savukārt no pulksten 12 līdz pulksten 14 gājiena laikā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota gājēju kustība un īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme: Rātslaukumā un Kaļķu ielā, posmā no Rātslaukuma līdz Brīvības laukumam; Aspazijas bulvārī, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Raiņa bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā.