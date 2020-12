Latvijā ar Covid-19 saslimuši 526 cilvēki, deviņi miruši

Pēdējā diennaktī veikti 5822 Covid-19 testi, reģistrēti 526 jauni saslimšanas gadījumi, bet deviņi inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Mirušie pārstāv šādas vecuma grupas: trīs personas vecumā no 65 līdz 75 gadiem, piecas – no 75 līdz 85 gadiem, bet viens mirušais ir vecuma grupā 90 līdz 95 gadi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 9 %.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 21 313 cilvēki. Izveseļojušies 1866 cilvēki.

